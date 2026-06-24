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SUA intră în era cuantică. Trump vrea să aibă super-computerul care poate sparge codurile lumii până în 2028

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Administrația președintelui american Donald Trump a lansat un nou plan ambițios pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice, semnând două ordine executive care vizează atât construirea unui computer cuantic de mare putere până în 2028, cât și protejarea infrastructurii guvernamentale împotriva viitoarelor amenințări cibernetice generate de această tehnologie.

Donald Trump vrea tehnologii noi FOTO: AFP
Donald Trump vrea tehnologii noi FOTO: AFP

Decizia vine într-un moment în care competiția tehnologică dintre Statele Unite și China se intensifică, iar computația cuantică este considerată unul dintre domeniile capabile să redefinească echilibrul global în cercetare, industrie și securitate.

Washingtonul mizează pe revoluția cuantică

Anunțul a fost făcut după ce cercetători americani au demonstrat că o parte dintre problemele complexe asociate calculului cuantic pot fi rezolvate și fără utilizarea unui procesor cuantic propriu-zis. Specialiștii subliniază însă că această descoperire nu reduce importanța tehnologiei cuantice, ci ajută la identificarea mai precisă a domeniilor în care aceasta poate oferi avantaje semnificative față de sistemele informatice convenționale.

În acest context, Casa Albă dorește să accelereze dezvoltarea unei infrastructuri cuantice capabile să ofere Statelor Unite un avantaj strategic în competiția globală.

„Considerăm că acest obiectiv poate fi atins chiar până în 2028”, a declarat Michael Kratsios, directorul Oficiului pentru Politici în Știință și Tehnologie al Casei Albe.

Protejarea sistemelor guvernamentale

Unul dintre ordinele executive semnate de Donald Trump prevede trecerea principalelor sisteme informatice guvernamentale la criptografie post-cuantică până în 2030–2031.

Motivul este simplu: computerele cuantice suficient de puternice ar putea sparge în viitor multe dintre metodele de criptare care protejează în prezent comunicațiile și datele sensibile ale instituțiilor statului.

Spre deosebire de calculatoarele clasice, computerele cuantice utilizează principiile mecanicii cuantice pentru procesarea informației, ceea ce le permite să rezolve anumite probleme extrem de complexe într-un timp incomparabil mai scurt decât cele mai performante supercomputere existente astăzi.

Aceeași capacitate care le face valoroase pentru cercetare și industrie ridică însă și serioase semne de întrebare în domeniul securității cibernetice.

Senzori cuantici pentru aplicații militare

Un alt element important al noii strategii americane îl reprezintă dezvoltarea și implementarea senzorilor cuantici până în 2028.

Potrivit documentelor semnate de Trump, aceste sisteme ar putea fi utilizate pentru navigația aeronavelor în zone unde semnalul GPS este perturbat sau blocat, o situație frecvent întâlnită în conflictele moderne.

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În perspectivă, tehnologia ar putea avea și aplicații spațiale. Instalați pe sateliți, senzorii cuantici ar putea detecta activități subterane, inclusiv construcția de tuneluri, buncăre sau silozuri pentru rachete.

„Senzorii cuantici pot oferi numeroase capabilități interesante chiar înainte de apariția unor computere cuantice complet funcționale. Obiectivele stabilite sunt realizabile”, a declarat Matthew Kinsella, directorul general al companiei Infleqtion, prezent la ceremonia de semnare desfășurată în Biroul Oval.

Investiții de miliarde de dolari

Strategia Washingtonului este susținută și prin investiții masive în sectorul privat.

Luna trecută, Departamentul Comerțului al SUA a anunțat că va deține participații evaluate la aproximativ două miliarde de dolari în nouă companii active în domeniul calculului cuantic, inclusiv într-un proiect dezvoltat de IBM.

Noile ordine executive prevăd, de asemenea, consolidarea cooperării internaționale pentru protejarea proprietății intelectuale și securizarea lanțurilor de aprovizionare, în contextul competiției tehnologice cu state considerate rivali strategici ai Statelor Unite.

În următorii cinci ani, toate agențiile federale vor trebui să elaboreze planuri concrete pentru integrarea tehnologiilor cuantice, inclusiv a senzorilor și rețelelor bazate pe principii cuantice.

Un pas important către computere cuantice capabile să funcționeze continuu

În paralel cu aceste inițiative guvernamentale, companiile americane continuă să înregistreze progrese importante în domeniu.

Recent, compania Atom Computing a prezentat un sistem capabil să se autorepare în timpul funcționării. Tehnologia permite înlocuirea automată a atomilor-cubit pierduți fără întreruperea procesului de calcul.

Cercetătorii au dezvoltat o arhitectură alcătuită din cinci zone distincte, inclusiv compartimente dedicate stocării, procesării și măsurării qubiților, precum și o rezervă de atomi de schimb.

În cadrul testelor, sistemul a reușit să înlocuiască cu succes atomii pierduți în 41 de cicluri consecutive de funcționare, fără afectarea datelor procesate.

Rezultatul este considerat un pas important către dezvoltarea unor computere cuantice capabile să funcționeze neîntrerupt și să fie utilizate la scară largă în cercetare, industrie și securitate națională.

Pe măsură ce marile puteri investesc miliarde de dolari în această tehnologie, cursa pentru supremația cuantică devine una dintre cele mai importante competiții strategice ale secolului XXI.

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