Premieră pentru un președinte SUA: semnătura lui Donald Trump va fi tipărită pe toate bancnotele noi

Departamentul Trezoreriei al SUA intenționează să includă semnătura președintelui Donald Trump pe toate noile bancnote americane, a anunțat instituția joi.

Măsura ar reprezenta o premieră pentru un președinte în funcție, întrucât, în mod tradițional, bancnotele americane poartă semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului SUA, nu pe cea a președintelui, scrie AFP.

Acesta este cel mai recent exemplu în care Trump își asociază numele și imaginea cu instituții culturale americane, după redenumirea U.S. Institute of Peace, a centrului de arte Kennedy Center și atribuirea numelui său unei noi clase de nave de război, printre alte inițiative similare.

Planurile vin în paralel cu un demers deja existent de a pune chipul lui Trump pe o monedă, inițiativă care a stârnit critici, în condițiile în care legislația federală interzice reprezentarea unui președinte în viață pe moneda americană.

La începutul acestei luni, o comisie federală pentru arte a aprobat designul final al unei monede comemorative din aur de 24 de karate, care poartă imaginea lui Trump, pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, pe 4 iulie. Votul U.S. Commission of Fine Arts — ai cărei membri sunt susținători ai președintelui republican și au fost numiți de acesta la începutul anului — a fost adoptat fără obiecții.

Trezoreria susține că includerea semnăturii lui Trump pe noile bancnote are scopul de a onora aniversarea a 250 de ani a națiunii și că și semnătura secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, va apărea pe acestea.

Bessent a declarat într-un comunicat că „nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre națiuni” decât tipărirea bancnotelor americane cu numele lui Trump.

Michael Bordo, director al Center for Monetary and Financial History din cadrul Universității Rutgers, a spus că măsura va genera cu siguranță reacții politice, „dar nu știu dacă a fost depășită vreo limită legală”, având în vedere că secretarul Trezoreriei ar putea avea autoritatea de a decide cine semnează bancnotele.

În 1862, Congresul a autorizat secretarul Trezoreriei să proiecteze și să tipărească bancnotele, cunoscute drept „greenbacks”, pentru a finanța Războiul Civil.

U.S. Bureau of Engraving and Printing este responsabil pentru producerea tuturor bancnotelor, în timp ce U.S. Mint produce toate monedele. Potrivit Federal Reserve, peste 2.000 de miliarde de dolari în bancnote ale Rezervei Federale sunt în circulație.

Democrații au criticat decizia, inclusiv pentru că anunțul vine într-un moment în care americanii se confruntă cu creșteri de prețuri la alimente și carburanți. Războiul din Iran, început pe 28 februarie, a dus la scumpiri semnificative ale petrolului și gazelor, accentuând presiunile asupra costului vieții.

Congresmena Shontel Brown a scris joi seară pe platforma X că planul Trezoreriei este „dezgustător și neamerican. Dar măcar ne va aminti cui să mulțumim atunci când plătim mai mult pentru benzină, bunuri și alimente”.

Trezorierul SUA, Brandon Beach, a declarat la rândul său că tipărirea semnăturii lui Trump pe moneda americană „nu este doar potrivită, ci și pe deplin meritată”.

Potrivit lui Bordo, „acest lucru înseamnă, de asemenea, că peste mulți ani aceste bancnote ar putea deveni obiecte de colecție”.