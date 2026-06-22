search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Foto O fotografie postată de Trump a stârnit confuzie în SUA. Internetul încearcă să o identifice pe femeia din poză

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Donald Trump i-a nedumerit pe utilizatorii de internet sâmbătă seara, după ce a distribuit o fotografie cu o femeie neidentificată, însoțită de mesajul: „O fiică grozavă”.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

Trump nu a oferit nicio explicație despre identitatea femeii din imagine și nici despre semnificația mesajului care o însoțea. Cert este că femeia fotografiată nu este niciuna dintre fiicele președintelui.

În fotografie apare o femeie blondă care zâmbește către cameră și ține la ureche un telefon fix de tip vechi. O analiză vizuală realizată de Newsweek sugerează că aceasta se află într-o încăpere din Camp David, reședința prezidențială de retragere din statul Maryland, unde Trump urma să își petreacă weekendul.

Canapeaua roșie pe care este așezată se numără printre mai multe piese de mobilier dintr-un living care include un balansoar, mai multe mese și plante decorative. Imagini din interiorul Camp David, realizate în perioada în care George W. Bush era președinte, prezintă elemente similare, precum scaune, dulapuri și perne.

Postarea lui Trump FOTO Captură Truth Social
Postarea lui Trump FOTO Captură Truth Social

Sigiliul statului Arkansas, vizibil pe canapea, sugerează că fotografia ar fi fost făcută în perioada administrației lui Bill Clinton, care a fost guvernator al statului înainte de a deveni președinte al SUA.

Jurnalistul Mirror US, Mikey Smith, a scris pe platforma X: „OK – cred că am rezolvat misterul... Sunt aproape sigur că femeia este Margo Catsimatidis și cred că fotografia a fost făcută la Camp David (... unde se află Trump în acest weekend), probabil în timpul administrației Clinton.”

Cine este Margo Catsimatidis

Potrivit site-ului catsimatidis.com, Margo Catsimatidis este femeie de afaceri, filantroapă și lider comunitar. S-a născut în Indiana și s-a mutat la New York în 1971 pentru a urma o carieră în balet. În copilărie, a devenit cea mai tânără persoană invitată vreodată să danseze alături de Baletul Bolșoi, însă o accidentare i-a schimbat parcursul profesional.

Susținătorii MAGA, păcăliți de „soldatul blond” Jessica Foster, un model pro-Trump creat cu AI, care a strâns peste un milion de urmăritori

În 1973 a început să lucreze pentru lanțul Red Apple Supermarkets, iar ulterior s-a căsătorit cu omul de afaceri John Catsimatidis. Împreună au contribuit la dezvoltarea Red Apple Group, transformând compania într-un conglomerat important, cu interese în domenii precum supermarketuri, imobiliare, aviație și energie.

În 1984, Margo Catsimatidis a fondat MCV Advertising Associates, care a devenit una dintre cele mai importante agenții de publicitate tipărită pentru retail din zona metropolitană New York.

Activitatea sa filantropică a inclus poziții de conducere în cadrul Asociației Alzheimer, Fundației pentru Boala Parkinson, Police Athletic League, New York Hospital și al mai multor organizații culturale și de patrimoniu. Pentru activitatea sa caritabilă și implicarea în comunitate, a primit în anul 2000 Medalia de Onoare Ellis Island și a fost recompensată de numeroase organizații civice și caritabile.

Teoriile duc către Partidul Republican din Manhattan

Fiica lui Margo Catsimatidis, Andrea Catsimatidis, conduce de aproape un deceniu organizația republicană din Manhattan. Ea este o susținătoare fermă a președintelui și o aliată apropiată a acestuia.

Trump și Andrea Catsimatidis FOTO Captură Instagram
Trump și Andrea Catsimatidis FOTO Captură Instagram

În urma fotografiei misterioase, ea a postat un mesaj pe platforma X în care i-a mulțumit lui Trump pentru invitația la petrecerea sa aniversară.

„Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc că m-ați invitat la petrecerea dumneavoastră aniversară, a fost un omagiu extraordinar, plin de atât de multă mândrie americană. Și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru America!”, a scris ea pe X.

Andrea Catsimatidis, în vârstă de 36 de ani, s-a căsătorit în 2011 cu Christopher Nixon Cox, nepotul fostului președinte Richard Nixon. Cuplul a depus însă actele de divorț doar trei ani mai târziu, în 2014, potrivit Daily Beast.

La nuntă au participat numeroase personalități influente din New York, printre care senatorul Chuck Schumer, fostul primar al orașului New York Rudy Giuliani și Hillary Clinton, care ocupa la acea vreme funcția de secretar de stat.

Andrea și fostul său soț s-au cunoscut în 2008, când ea era elevă în ultimul an de liceu și se afla la doar „cinci zile de împlinirea vârstei de 18 ani”, potrivit anunțului de căsătorie publicat de The New York Times.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
digi24.ro
image
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
stirileprotv.ro
image
A fost stabilit calendarul de învestire a Guvernului Veștea. Votul va avea loc diseară, la 21.30. Scandal la audierea miniștrilor în comisii. A început goana după voturi
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultima strigare pentru Guvernul Veștea: se caută voturile (de) AUR
libertatea.ro
image
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
digisport.ro
image
Cum se va modifica Codul Rutier. Șoferii începători nu vor mai putea conduce aceste mașini
click.ro
image
Cum va arăta turnul-cub în care „încap 20 de Empire State Building”. Arabia Saudită reia lucrările la cea mai mare clădire din lume
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
Ce greşeli să eviţi la interviul de angajare. 4 întrebări "invizibile" pe care le primeşti de la recrutori
observatornews.ro
image
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
cancan.ro
image
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă lucrarea este anulată la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Timpul suplimentar pe care îl pot primi elevii
playtech.ro
image
”Am crezut că ești Nuțu Cămătaru!” Legenda lui Dinamo și-a uimit fanii cu noul look
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Capul Verde continuă visul frumos la Mondial. Dorința a lui Vozinha, împlinită
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cheloo de la țară. Moșia de la Breaza are 6.000 de mp. Cheloo a construit singur o bucătărie de vară și un hambar / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Prima reacție a PNL după ce Adrian Veștea a depus programul de guvernare și lista de miniștri: Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui guvern
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
Noul El Niño în variantă „Godzilla”. De ce spun oamenii de știință că intensitatea va fi cea mai puternică din ultimele decenii
click.ro
image
Cozi uriașe la Piața Unirii pentru angajări la Metrorex cu salarii de la 6.500 de lei pe lună. Zvonul care a adunat sute de persoane
click.ro
image
Experiența de coșmar prin care a trecut o familie de români în Halkidiki: „Am observat că mașina era descuiată”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
image
Noul El Niño în variantă „Godzilla”. De ce spun oamenii de știință că intensitatea va fi cea mai puternică din ultimele decenii

OK! Magazine

image
Juan Carlos al Spaniei, regele cu 5.000 de amante! Cel mai mult era atras de blondele voluptuoase

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie