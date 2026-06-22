Foto O fotografie postată de Trump a stârnit confuzie în SUA. Internetul încearcă să o identifice pe femeia din poză

Președintele Donald Trump i-a nedumerit pe utilizatorii de internet sâmbătă seara, după ce a distribuit o fotografie cu o femeie neidentificată, însoțită de mesajul: „O fiică grozavă”.

Trump nu a oferit nicio explicație despre identitatea femeii din imagine și nici despre semnificația mesajului care o însoțea. Cert este că femeia fotografiată nu este niciuna dintre fiicele președintelui.

În fotografie apare o femeie blondă care zâmbește către cameră și ține la ureche un telefon fix de tip vechi. O analiză vizuală realizată de Newsweek sugerează că aceasta se află într-o încăpere din Camp David, reședința prezidențială de retragere din statul Maryland, unde Trump urma să își petreacă weekendul.

Canapeaua roșie pe care este așezată se numără printre mai multe piese de mobilier dintr-un living care include un balansoar, mai multe mese și plante decorative. Imagini din interiorul Camp David, realizate în perioada în care George W. Bush era președinte, prezintă elemente similare, precum scaune, dulapuri și perne.

Sigiliul statului Arkansas, vizibil pe canapea, sugerează că fotografia ar fi fost făcută în perioada administrației lui Bill Clinton, care a fost guvernator al statului înainte de a deveni președinte al SUA.

Jurnalistul Mirror US, Mikey Smith, a scris pe platforma X: „OK – cred că am rezolvat misterul... Sunt aproape sigur că femeia este Margo Catsimatidis și cred că fotografia a fost făcută la Camp David (... unde se află Trump în acest weekend), probabil în timpul administrației Clinton.”

Cine este Margo Catsimatidis

Potrivit site-ului catsimatidis.com, Margo Catsimatidis este femeie de afaceri, filantroapă și lider comunitar. S-a născut în Indiana și s-a mutat la New York în 1971 pentru a urma o carieră în balet. În copilărie, a devenit cea mai tânără persoană invitată vreodată să danseze alături de Baletul Bolșoi, însă o accidentare i-a schimbat parcursul profesional.

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În 1973 a început să lucreze pentru lanțul Red Apple Supermarkets, iar ulterior s-a căsătorit cu omul de afaceri John Catsimatidis. Împreună au contribuit la dezvoltarea Red Apple Group, transformând compania într-un conglomerat important, cu interese în domenii precum supermarketuri, imobiliare, aviație și energie.

În 1984, Margo Catsimatidis a fondat MCV Advertising Associates, care a devenit una dintre cele mai importante agenții de publicitate tipărită pentru retail din zona metropolitană New York.

Activitatea sa filantropică a inclus poziții de conducere în cadrul Asociației Alzheimer, Fundației pentru Boala Parkinson, Police Athletic League, New York Hospital și al mai multor organizații culturale și de patrimoniu. Pentru activitatea sa caritabilă și implicarea în comunitate, a primit în anul 2000 Medalia de Onoare Ellis Island și a fost recompensată de numeroase organizații civice și caritabile.

Teoriile duc către Partidul Republican din Manhattan

Fiica lui Margo Catsimatidis, Andrea Catsimatidis, conduce de aproape un deceniu organizația republicană din Manhattan. Ea este o susținătoare fermă a președintelui și o aliată apropiată a acestuia.

În urma fotografiei misterioase, ea a postat un mesaj pe platforma X în care i-a mulțumit lui Trump pentru invitația la petrecerea sa aniversară.

„Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc că m-ați invitat la petrecerea dumneavoastră aniversară, a fost un omagiu extraordinar, plin de atât de multă mândrie americană. Și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru America!”, a scris ea pe X.

Andrea Catsimatidis, în vârstă de 36 de ani, s-a căsătorit în 2011 cu Christopher Nixon Cox, nepotul fostului președinte Richard Nixon. Cuplul a depus însă actele de divorț doar trei ani mai târziu, în 2014, potrivit Daily Beast.

La nuntă au participat numeroase personalități influente din New York, printre care senatorul Chuck Schumer, fostul primar al orașului New York Rudy Giuliani și Hillary Clinton, care ocupa la acea vreme funcția de secretar de stat.

Andrea și fostul său soț s-au cunoscut în 2008, când ea era elevă în ultimul an de liceu și se afla la doar „cinci zile de împlinirea vârstei de 18 ani”, potrivit anunțului de căsătorie publicat de The New York Times.