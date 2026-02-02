Obsesia lui Epstein pentru Kremlin: Putin, menționat de peste o mie de ori în dosarele declasificate. Bancherul pedofil pretindea că administrează averea liderului rus

Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite readuc în prim-plan numele președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu Jeffrey Epstein. În mii de pagini de corespondență, rapoarte și note FBI, liderul de la Kremlin este menționat de 1.055 de ori, iar termenul „Rusia” apare de 5.876 de ori.

O mare parte dintre aceste referințe sunt simple retipăriri de articole sau titluri pe care Epstein le distribuia corespondenților săi. Totuși, unele documente conțin afirmații mult mai sensibile, care au atras atenția anchetatorilor.

Un raport FBI din 27 noiembrie 2017 consemnează declarația unei surse confidențiale potrivit căreia Epstein ar fi fost „administratorul averii președintelui Vladimir Putin” și ar fi furnizat servicii similare și fostului lider al statului Zimbabwe, Robert Mugabe. Afirmația nu este susținută de dovezi publice și apare în documente ca declarație a unei surse, nu ca fapt verificat, scrie dialog.

E-mailuri despre întâlniri cu Putin

Corespondența personală a lui Epstein arată un interes constant pentru o posibilă întâlnire cu liderul rus.

De exemplu, într-un e-mail din octombrie 2010, el întreabă un interlocutor: „A fost Putin pe iahtul dumneavoastră?”. În alte mesaje, Epstein discută despre obținerea unei vize pentru Rusia și spune că are un „prieten de-ai lui Putin” care l-ar putea ajuta.

În mai multe scrisori, Epstein propune posibile locații pentru o întâlnire – în Statele Unite sau în Emiratele Arabe Unite – menționând că „Sochi este puțin probabil”.

Într-o altă scrisoare, adresată aparent fostului premier israelian Ehud Barak, Epstein susține că a refuzat o ofertă de a se întâlni cu Putin la Sankt Petersburg, motivând că o astfel de întrevedere ar necesita „timp și intimitate”.

Epstein a întreținut corespondență și cu Thorbjørn Jagland, fost secretar general al Consiliului Europei.

În 2013, Epstein îi scria că urma să se întâlnească cu Bill Gates la Paris și că „Putin a fost invitat să ni se alăture la cină”.

Ulterior, Jagland menționează un apel despre o posibilă întâlnire cu liderul rus. Nu există însă relatări publice care să confirme o vizită a lui Putin în Franța în acel an.

În 2014, Epstein îi cere lui Jagland să îi „explice lui Putin” ideea unei versiuni rusești mai avansate a Bitcoin. Corespondența continuă până în 2018, când Epstein își exprimă din nou dorința de a se întâlni cu liderul rus și menționează că este dispus să se vadă și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Totodată, afirmă că s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin.

Deși documentele arată că Epstein invoca frecvent numele lui Vladimir Putin și își manifesta dorința de a avea acces la cercul de putere de la Kremlin, nu există dovezi publice că o întâlnire directă între cei doi ar fi avut loc.

Reamtim că Departamentul de Justiție al SUA a publicat cel mai mare lot de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Peste 3,5 milioane de pagini aduc detalii în premieră absolută. Printre ele, corespondenţe şi e-mailuri care menţionează numele unor personalităţi precum Bill Gates, Elon Musk, Prinţul Andrew, Bill Clinton, dar şi Donald Trump.