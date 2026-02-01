Imperiul sexual al lui Jeffrey Epstein , o „capcană a KGB-ului” ? Acuzații privind legături ale miliardarului pedofil cu serviciile secrete ruse

O serie de documente recent făcute publice reaprind controversele legate de rețeaua de trafic sexual condusă de finanțistul american Jeffrey Epstein, sugerând posibile conexiuni ale acestuia cu serviciile de informații ruse și, potrivit unor surse, chiar cu structuri de informații israeliene. Informațiile apar în urma publicării a peste trei milioane de fișiere legate de activitățile lui Epstein, decedat în 2019 în circumstanțe rămase neelucidate pe deplin.

Potrivit unor surse din domeniul securității, citate de Daily Mail, Epstein ar fi facilitat întâlniri compromițătoare pentru persoane extrem de influente, ca parte a unei presupuse operațiuni de tip honeytrap (capcană cu miere), menită să colecteze materiale de șantaj (kompromat). Aceste afirmații nu sunt susținute, până în prezent, de dovezi directe care să lege oficial Kremlinul sau președintele rus Vladimir Putin de activitățile ilegale ale lui Epstein.

Documentele desecretizate conțin peste o mie de referințe la Vladimir Putin și mii de mențiuni despre Moscova. Unele corespondențe sugerează că Epstein ar fi avut contacte la nivel înalt în Rusia chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru infracțiuni sexuale. În mai multe e-mailuri apare menționată posibilitatea unor întâlniri cu liderul de la Kremlin, inclusiv în anii 2011 și 2014, deși nu există confirmări oficiale că aceste întâlniri ar fi avut loc.

O viață de lux și suspiciuni vechi

Surse din zona serviciilor de informații afirmă că stilul de viață extrem de opulent al lui Epstein era disproporționat față de cariera sa oficială din sectorul financiar, ceea ce a alimentat suspiciuni privind surse alternative de finanțare. Potrivit acelorași surse, serviciile americane ar fi monitorizat timp îndelungat legăturile sale externe, în timp ce autoritățile britanice ar fi fost mai rezervate, din cauza conexiunilor lui Epstein cu membri ai familiei regale.

În documente apare și un e-mail controversat, în care se sugerează că Bill Gates ar fi solicitat ajutor medical în urma unor contacte cu „femei din Rusia” – o afirmație respinsă categoric de fondatorul Microsoft, care a catalogat-o drept „complet falsă”.

De asemenea, un schimb de mesaje din 2010 confirmă informații publicate anterior despre faptul că Epstein i-ar fi propus fostului duce de York o întâlnire cu o femeie rusoaică în vârstă de 26 de ani, descrisă drept „frumoasă și de încredere”, la doi ani după condamnarea finanțistului.

Legătura cu Robert Maxwell și lumea serviciilor secrete

Analiști americani susțin că Epstein ar fi intrat în cercurile de informații prin intermediul magnatului media Robert Maxwell, decedat în 1991 în circumstanțe suspecte. Potrivit unor investigații jurnalistice și surse din domeniul securității, Maxwell ar fi avut legături atât cu KGB-ul sovietic, cât și cu serviciul israelian Mossad, iar Epstein ar fi fost implicat în operațiuni de spălare de bani în Occident.

Ghislaine Maxwell, fiica magnatului, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori, fiind considerată complice-cheie a lui Epstein.

Unele documente sugerează și posibile legături ale lui Epstein cu crima organizată rusă, ceea ce, potrivit experților, ar putea explica ușurința cu care acesta aducea tinere din Rusia. Alte surse afirmă că Epstein ar fi fost, la rândul său, vulnerabil la șantaj.

Întâlniri la nivel înalt și mesaje sensibile

Într-un e-mail din septembrie 2011, un asociat al lui Epstein menționează o presupusă „întâlnire cu Putin” programată în timpul unei vizite în Rusia. Alte mesaje indică faptul că Epstein pretindea că poate oferi Kremlinului informații relevante despre Donald Trump înaintea summitului americano-rus de la Helsinki, din 2018.

În corespondența cu Thorbjørn Jagland, fost secretar general al Consiliului Europei, Epstein sugerează că ar putea facilita transmiterea unor mesaje către Putin și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, privind modul de abordare a președintelui american. Aceste schimburi au avut loc înaintea summitului de la Helsinki, în cadrul căruia Donald Trump a minimizat public interferența Rusiei în alegerile din 2016.

Suspiciuni privind legături cu Mossad

Un alt document indică faptul că FBI ar fi fost avertizat, la un moment dat, că Epstein ar putea avea legături cu serviciile secrete israeliene. Un informator anonim a susținut că Epstein ar fi fost apropiat de fostul premier israelian Ehud Barak, acuzații care nu au fost confirmate oficial.

Într-o carte publicată în 2021, jurnalistul de investigație Craig Unger susține că Epstein ar fi jucat un rol-cheie în mecanismele de șantaj folosite de serviciile ruse, inclusiv prin înregistrări video compromițătoare cu persoane publice de prim rang. Toate persoanele menționate în documente neagă orice implicare ilegală.

Regizorul documentarului „Melania”, surprins alături de Jeffrey Epstein în fotografii publicate de Departamentul Justiției al SUA

Regizorul hollywoodian Brett Ratner, cunoscut recent drept autorul documentarului „Melania”, apare în mai multe fotografii publicate de Departamentul Justiției al Statelor Unite în cadrul unei noi tranșe de documente legate de cazul Jeffrey Epstein, scrie nypost.com.

În imaginile făcute publice vineri, Ratner este surprins stând pe o canapea, cu brațele în jurul unei femei a cărei identitate nu este cunoscută, în timp ce, alături de ei, se află finanțistul Jeffrey Epstein. O a doua femeie apare la celălalt capăt al canapelei. Fețele celor două femei sunt blurate în documentele oficiale, iar identitatea lor nu a fost dezvăluită.

Într-una dintre fotografii, Ratner și Epstein zâmbesc către cameră. Nu este clar când sau unde au fost realizate imaginile și nici în ce context exact.

Fotografiile fac parte dintr-un volum mai amplu de documente desecretizate de autoritățile americane, care includ imagini, corespondență și alte materiale asociate rețelei lui Epstein. Regizorul mai apăruse și în tranșe anterioare de documente, inclusiv într-o fotografie în care poza alături de Jean-Luc Brunel, agent de modeling francez decedat în 2022 într-o celulă de închisoare, unde se afla în detenție preventivă, acuzat de agresiuni sexuale asupra minorilor.

„Melania” reprezintă primul proiect cinematografic de anvergură al lui Brett Ratner după ce, în 2017, mai multe femei l-au acuzat public de comportament sexual neadecvat. Regizorul a respins acuzațiile la momentul respectiv. Documentarul, centrat pe viața fostei prime doamne Melania Trump, a fost primit rezervat de critici, dar se estimează că va genera încasări de aproximativ 8 milioane de dolari în primul weekend de proiecție.

Amazon ar fi plătit aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturile de distribuție globală ale filmului, la care s-ar fi adăugat alte 35 de milioane de dolari pentru promovare. La premiera documentarului, Ratner declara jurnaliștilor că a fost „impresionat” de Melania Trump încă de la prima întâlnire.

Contactat de New York Post pentru un punct de vedere în legătură cu imaginile publicate, Brett Ratner nu a oferit, până în prezent, un răspuns.