 81 de aeronave militare americane au fost distruse sau avariate în războiul cu Iranul. Valoare se ridică la 3,3 miliarde de dolari, arată un raport al Congresului | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

81 de aeronave militare americane au fost distruse sau avariate în războiul cu Iranul. Valoare se ridică la 3,3 miliarde de dolari, arată un raport al Congresului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Armata americană a avut 81 de aeronave distruse sau avariate în războiul cu Iranul, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului (CRS), publicat în această săptămână și citat de CNN.

Dronele MQ-9 Reaper au fost cele mai afectate
Dronele MQ-9 Reaper au fost cele mai afectate/FOTO:Getty Images

Cifra include avioane, elicoptere și drone. Mai bine de jumătate dintre pierderi sunt drone MQ-9 Reaper, folosite pentru informații, supraveghere și recunoaștere, pentru sprijin aerian apropiat și pentru misiuni de căutare și salvare în luptă.

Pe listă se află însă și unele dintre cele mai valoroase echipamente ale Pentagonului, printre care un avion de vânătoare F-35A și un E-3 Sentry, aeronavă cu patru motoare și cu un radom mare deasupra fuzelajului, utilizată pentru urmărirea țintelor și pentru gestionarea spațiului aerian.

Costul total al aeronavelor pierdute se situează între 1,9 și 3,3 miliarde de dolari, în funcție de planurile Departamentului Apărării privind înlocuirea lor, se arată în raport, care citează date ale Oficiului Bugetar al Congresului (CBO).

Costul total al războiului este mult mai mare: cel puțin 45 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNN. Suma nu include pagubele provocate infrastructurii bazelor americane din regiune, inclusiv a celor în care au fost distruse sau avariate unele dintre aeronave.

Este posibil ca o parte dintre aeronavele incluse în bilanț să fi fost între timp repuse în serviciu. Printre ele se numără opt avioane de vânătoare F-15 Strike Eagle, care au suferit avarii ușoare într-un atac iranian asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, în septembrie.

Raportul se bazează pe cifre din comunicatele Departamentului Apărării, ale inspectorului general al acestuia și ale Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care conduce operațiunile împotriva Iranului, precum și pe relatări din presă analizate de CRS.

Congremanii au mai multe întrebari

Documentul ridică mai multe întrebări pentru congresmani, între care dacă primesc de la Pentagon suficiente informații despre pierderi pentru a le evalua efectele și a găsi soluții.

Până în prezent, informările Departamentului Apărării despre pierderile din războiul cu Iranul au fost vagi. Chiar și raportul inspectorului general al Pentagonului, publicat în septembrie și care acoperă perioada 28 februarie – 30 iunie, face trimitere la rapoarte anterioare ale CRS pentru unele dintre cifrele privind aeronavele pierdute.

Printre celelalte aspecte pe care Congresul ar trebui să le analizeze se numără dacă să aloce fonduri pentru reparații sau înlocuiri, dacă industria are capacitatea necesară pentru a le onora și ce efecte ar putea avea pierderile asupra vânzărilor de armament americane către partenerii străini.

Raportul pune întrebări și despre impactul războiului cu Iranul asupra prezenței militare americane în afara Orientului Mijlociu.

„Congresul ar putea evalua dacă pierderea unor platforme foarte solicitate, dar îmbătrânite și puține la număr, precum E-3 Sentry, creează lacune de capabilități sau sporește riscurile în alte teatre de operațiuni”, se arată în document.

Analiștii au afirmat că acțiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv războiul cu Iranul și confruntările anterioare cu rebelii houthi din Yemen, un grup aflat în orbita Iranului, au afectat în mod deosebit dronele MQ-9. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Kenneth Wilsbach, le-a descris în fața Congresului, la începutul acestui an, drept „cel mai valoros jucător” al armatei americane în războiul cu Iranul.

În acest an au fost pierdute 45 de astfel de drone în Orientul Mijlociu, „un ritm alarmant”, potrivit unui raport publicat în septembrie de Atlantic Council.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
digi24.ro
image
Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
Scandalul continuă la Academia FCSB! Gigi Mustață: „O să vorbesc cu Gigi Becali!” Dezvăluirile lui Gabi Safta
fanatik.ro
image
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”
digisport.ro
image
Noi detalii despre ziua tragediei Valentinei. Ce i-ar fi povestit Vlad Bălțățeanu unui apropiat: „Era moartă lângă el în pat”
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
observatornews.ro
image
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
cancan.ro
image
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la vizita din secțiile de Neonatologie din Bucureşti. Ţinuta aleasă nu a trecut neobservată
playtech.ro
image
El este șoferul microbuzului în care a murit maseurul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a fost identificat de FANATIK. Văduva lui Constantin Covaciu recunoaște un detaliu tulburător
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Stupoare! După ce a pozat nud, ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” se convertește la iudaism
digisport.ro
image
Ciuma pneumonică, boala care poate evolua fulgerător. Cum se transmite, ce simptome are și de ce este atât de periculoasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Luca Niculescu! Premierul desemnat ar putea renunța la mandat
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție
click.ro
image
Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”
click.ro
image
În ce relații a rămas Diana Bart cu fostul soț după divorț? „Împărțim treaba, și eu, și tatăl fetelor”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Pastramă și-a lansat noua colecție, dar finalul show-ului a fost neașteptat. Ce s-a întâmplat pe podium
image
Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic