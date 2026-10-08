81 de aeronave militare americane au fost distruse sau avariate în războiul cu Iranul. Valoare se ridică la 3,3 miliarde de dolari, arată un raport al Congresului

Armata americană a avut 81 de aeronave distruse sau avariate în războiul cu Iranul, potrivit unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului (CRS), publicat în această săptămână și citat de CNN.

Dronele MQ-9 Reaper au fost cele mai afectate/FOTO:Getty Images

Cifra include avioane, elicoptere și drone. Mai bine de jumătate dintre pierderi sunt drone MQ-9 Reaper, folosite pentru informații, supraveghere și recunoaștere, pentru sprijin aerian apropiat și pentru misiuni de căutare și salvare în luptă.

Pe listă se află însă și unele dintre cele mai valoroase echipamente ale Pentagonului, printre care un avion de vânătoare F-35A și un E-3 Sentry, aeronavă cu patru motoare și cu un radom mare deasupra fuzelajului, utilizată pentru urmărirea țintelor și pentru gestionarea spațiului aerian.

Costul total al aeronavelor pierdute se situează între 1,9 și 3,3 miliarde de dolari, în funcție de planurile Departamentului Apărării privind înlocuirea lor, se arată în raport, care citează date ale Oficiului Bugetar al Congresului (CBO).

Costul total al războiului este mult mai mare: cel puțin 45 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNN. Suma nu include pagubele provocate infrastructurii bazelor americane din regiune, inclusiv a celor în care au fost distruse sau avariate unele dintre aeronave.

Este posibil ca o parte dintre aeronavele incluse în bilanț să fi fost între timp repuse în serviciu. Printre ele se numără opt avioane de vânătoare F-15 Strike Eagle, care au suferit avarii ușoare într-un atac iranian asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, în septembrie.

Raportul se bazează pe cifre din comunicatele Departamentului Apărării, ale inspectorului general al acestuia și ale Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), care conduce operațiunile împotriva Iranului, precum și pe relatări din presă analizate de CRS.

Congremanii au mai multe întrebari

Documentul ridică mai multe întrebări pentru congresmani, între care dacă primesc de la Pentagon suficiente informații despre pierderi pentru a le evalua efectele și a găsi soluții.

Până în prezent, informările Departamentului Apărării despre pierderile din războiul cu Iranul au fost vagi. Chiar și raportul inspectorului general al Pentagonului, publicat în septembrie și care acoperă perioada 28 februarie – 30 iunie, face trimitere la rapoarte anterioare ale CRS pentru unele dintre cifrele privind aeronavele pierdute.

Printre celelalte aspecte pe care Congresul ar trebui să le analizeze se numără dacă să aloce fonduri pentru reparații sau înlocuiri, dacă industria are capacitatea necesară pentru a le onora și ce efecte ar putea avea pierderile asupra vânzărilor de armament americane către partenerii străini.

Raportul pune întrebări și despre impactul războiului cu Iranul asupra prezenței militare americane în afara Orientului Mijlociu.

„Congresul ar putea evalua dacă pierderea unor platforme foarte solicitate, dar îmbătrânite și puține la număr, precum E-3 Sentry, creează lacune de capabilități sau sporește riscurile în alte teatre de operațiuni”, se arată în document.

Analiștii au afirmat că acțiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv războiul cu Iranul și confruntările anterioare cu rebelii houthi din Yemen, un grup aflat în orbita Iranului, au afectat în mod deosebit dronele MQ-9. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Kenneth Wilsbach, le-a descris în fața Congresului, la începutul acestui an, drept „cel mai valoros jucător” al armatei americane în războiul cu Iranul.

În acest an au fost pierdute 45 de astfel de drone în Orientul Mijlociu, „un ritm alarmant”, potrivit unui raport publicat în septembrie de Atlantic Council.