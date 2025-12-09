12 agenți acuză FBI de concedieri abuzive: gestul care i-a costat postul

Doisprezece foști agenți FBI dau în judecată Biroul Federal de Investigații după ce au fost concediați pentru că au îngenunchiat în timpul protestului din 2020 pentru George Floyd. Ei spun că au apelat la acest gest pentru a calma mulțimea, nu să arate sprijin politic.

Potrivit plângerii depuse luni, cei 12 agenți -nouă femei și trei bărbați, ale căror nume nu au fost făcute publice – au primit în septembrie 2025 o scrisoare de la directorul FBI, Kash Patel, prin care erau informați despre concedierea imediată, invocând „conduită neprofesionistă și lipsă de imparțialitate”.

Evenimentele au avut loc pe 4 iunie 2020, în mijlocul unei mulțimi parțial ostile, când agenții au decis să îngenuncheze pentru a dezamorsa tensiunile și a preveni escaladarea violenței. Conform foștilor agenți, această „decizie tactică” a fost aprobată la momentul respectiv de superiorii lor și a împiedicat orice confruntare majoră, potrivit Agerpres.

În plângere, agenții acuză administrația Trump că „dorește să rescrie istoria cinci ani mai târziu” și că deciziile de concediere fac parte dintr-o serie mai largă de sancțiuni împotriva angajaților percepuți ca insuficient aliniați politic.

În ultimele luni, mai mulți agenți FBI au intentat procese similare, acuzând politizarea instituției și represalii împotriva celor care au refuzat să urmeze directive considerate politice.

Agenții FBI solicită să le fie recunoscut caracterul neconstituțional al concedierilor, reinstalarea în funcții, plata salariilor compensatorii și daune, precum și ștergerea consecințelor disciplinare din dosarele lor oficiale.