Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Raport oficial: Un fost agent FBI aflat în detenție a informat o firmă chineză despre o anchetă federală

Publicat:

Un raport publicat la sfârșitul săptămânii trecute de către inspectorul general al Departamentului Justiției din SUA arată că un fost oficial FBI, aflat în prezent în închisoare, a divulgat informații confidențiale unei companii chineze despre o anchetă federală în desfășurare. Compania avea legături de afaceri cu James și Hunter Biden, fii fostul președinte american.

Charles McGonigal, fost agent FBI/FOTO:X
Charles McGonigal, fost agent FBI/FOTO:X

Charles McGonigal, fostul șef al diviziei de contrainformații a FBI din New York, ar fi informat un asociat al China Energy Fund Committee (CEFC) că organizația era vizată de o investigație a FBI.

Raportul de 23 de pagini descrie comportamentul lui McGonigal drept „rușinos”, afirmând că acesta „a prejudiciat în mod intenționat o anchetă penală importantă, a trădat încrederea publică și a compromis integritatea FBI”. Totodată, se subliniază că „o astfel de trădare afectează moralul celor care servesc cu onoare și subminează încrederea publicului în instituție”.

McGonigal, cunoscut colegilor drept „Charlie”, a pledat vinovat în 2023 la mai multe capete de acuzare, inclusiv colaborarea clandestină cu un oligarh rus. În prezent, execută o pedeapsă de șase ani într-o închisoare federală din Pennsylvania.

Raportul nu sugerează că James Biden ar fi încălcat legea și nu menționează implicarea lui Hunter Biden în acțiunile lui McGonigal.

Avocații care i-au reprezentat recent pe McGonigal și pe frații Biden nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Potrivit rapoartelor publice, CEFC și-a încetat activitatea înainte de anul 2020.

Afacerile familiei Biden cu CEFC

Anchete anterioare ale NBC News și alte investigații jurnalistice au documentat relații de afaceri între James și Hunter Biden și CEFC.

Un raport al Senatului privind activitatea economică a lui Hunter Biden a evidențiat că o societate mixtă finanțată de CEFC și condusă de Ye Jianming – intitulată Hudson West III – a transferat 4,79 milioane de dolari către firma Owasco P.C., deținută de Hunter Biden, conform registrelor publice din Washington, D.C.

Totuși, în 2022, NBC News a relatat că analiza e-mailurilor personale și de afaceri de pe laptopul lui Hunter Biden a oferit puține detalii despre activitatea sa în cadrul Hudson West III. Nici autobiografia sa nu conține informații relevante despre afacerile cu China.

Inspectorul general menționează că echipa FBI care a investigat scurgerea de informații a analizat și posibilul rol al lui James Biden în alertarea unor persoane legate de CEFC.

Contactele lui James Biden

Un fost agent al Serviciului Secret a declarat că, în noiembrie 2017, James Biden l-a contactat pentru a afla dacă exista un mandat de arestare emis pe numele lui Patrick Ho, un angajat CEFC.

Potrivit raportului, James Biden se afla în Hong Kong pe 12 noiembrie 2017 și a discutat telefonic cu fostul agent. Acesta susține că James Biden i-ar fi spus că „există informații din China că Ho ar putea fi arestat” și că Ho intenționa să călătorească în SUA, dar era îngrijorat de un posibil mandat de arestare.

Fostul agent i-a comunicat lui Biden că nu a găsit dovezi ale unui mandat activ, dar l-a avertizat că absența din baze de date nu înseamnă automat că un astfel de mandat nu există.

În februarie 2024, în timpul unei audieri în Congres, James Biden a negat că ar fi avut intenția de a-l avertiza pe Ho în legătură cu o anchetă sau o posibilă inculpare secretă. A susținut că a dorit doar să afle dacă o întâlnire între el, Hunter Biden și Ho ar fi problematică.

Patrick Ho a sosit în SUA în decembrie 2017, aparent fără temeri privind un posibil arest, însă a fost reținut la sosire. A fost condamnat în 2018 la trei ani de închisoare pentru fapte de corupție comise în Africa în numele CEFC.

Plăți către Hunter Biden

Documente ale Senatului și e-mailuri de pe laptopul lui Hunter Biden arată că Hudson West III a trimis un milion de dolari companiei Owasco în martie 2019, cu mențiunea „Reprezentare Dr. Patrick Ho Chi Ping”.

Hunter Biden nu a fost implicat direct în dosarul penal al lui Ho și nu există dovezi că ar fi contribuit la strategia juridică sau redactarea de documente legale, în afara unei sugestii privind alegerea avocatului apărării.

Legături externe și interese personale

Conform raportului, McGonigal a divulgat ancheta CEFC unui fost oficial guvernamental albanez, care era și angajat al unei „companii energetice chineze”. Acesta din urmă ar fi transmis informațiile către CEFC.

McGonigal a oferit personal o mare parte din informațiile din raport, în cadrul unui acord de cooperare din noiembrie 2023, în timpul administrației Biden.

Raportul indică, de asemenea, că McGonigal spera să stabilească o colaborare de afaceri cu fostul oficial albanez după ieșirea sa din FBI.

SUA

