Mai mulți agenți FBI, concediați: şi-au exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe George Floyd

Mai mulți agenți FBI au fost concediaţi pentru că şi-au exprimat solidaritatea faţă de manifestaţii care-l omagiau pe George Floyd, bărbatul afroamerican ucis prin asfixiere cu genunchiul de către un poliţist alb la Minneapolis, în 2020.

Potrivit CNN, care a discutat cu două persoane apropiate dosarului, cei 15 agenţi fac parte dintr-un nou „val de concedieri” ale unui număr de 20 de funcţionari, scrie CNN.

FBI nu a dorit să comenteze.

În schimb, un sindicat al personalului - FBI Agents Association - a criticat, într-o declaraţie transmisă CNN, politica directorului Kash Patel, contestat din cauza eşecurilor de securitate care au condus la asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk.

„Noile măsuri periculoase ale lui Patel slăbesc Biroul, pentru că ele elimină expertiza preţioasă, dăunează încrederii între conducere şi personal şi îngreunează recrutarea şi fidelizarea unor agenţi calificaţi, ceea ce, până la urmă, ne expune naţiunea unui risc crescut”, denunţă organizaţia aceste concedieri nereglementare.

Această scenă a îngenunchierii, care a avut loc la Washington în urmă cu cinci ani, a provocat critici şi a găsit un ecou în presa concervatoare.

După uciderea lui Georges Floyd, sute de persoane au manifestat în întreaga Americă, cel mai adesea paşnic.

Derek Chauvin a devenit cunoscut la nivel mondial în mai 2020, când a fost filmat ținându-și genunchiul pe gâtul lui George Floyd, timp de aproape zece minute. Imaginile șocante au generat o reacție puternică la nivel național și internațional, declanșând ample proteste împotriva rasismului și violenței polițienești.

La procesul său extrem de mediatizat în 2021, Derek Chauvin a fost găsit vinovat de omor și condamnat la 22 de ani și jumătate de închisoare de către justiția statului Minnesota.