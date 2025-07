Noul director FBI impune testul cu detectorul de minciuni pentru a verifica loialitatea angajaților

Loialitatea față de Constituție a fost înlocuită cu fidelitatea față de conducere, acuză foști agenți. Angajații FBI sunt interogați dacă l-au criticat pe Kash Patel, susținător al lui Trump.

Sub conducerea noului director Kash Patel, FBI-ul american este marcat de o cultură a fricii și a supunerii totale. Agenții sunt obligați să treacă prin teste poligraf pentru a dovedi că nu l-au criticat pe superiorul lor, scrie The New York Times.

De când Kash Patel a preluat conducerea FBI, agenții nu mai sunt evaluați pentru loialitatea lor față de Constituția SUA, ci pentru fidelitatea față de director. Potrivit unei anchete publicate de The New York Times, testele cu detectorul de minciuni sunt utilizate pentru a identifica angajații care l-au criticat pe Patel, un apropiat al fostului președinte Donald Trump.

Zeci de angajați ar fi fost supuși acestor teste neobișnuite, fiind întrebați direct dacă au rostit remarci negative la adresa lui Patel. Agenția ar fi încercat să afle inclusiv cine a divulgat presei informația că Patel ar fi cerut o armă de serviciu, o solicitare bizară, în condițiile în care el nu este un agent operativ de teren.

„Am fost forțat să mă umilesc și să jur loialitate”

Unul dintre cei care au refuzat testul și și-au dat demisia este Michael Feinberg, un agent de rang înalt de la biroul FBI din Norfolk (Virginia), care a părăsit agenția în primăvară. El susține că a fost amenințat cu testul poligraf din cauza prieteniei sale cu Peter Strzok, fost agent de contraspionaj concediat pentru că l-a ridiculizat pe Trump într-o serie de mesaje text.

„Pentru a-mi păstra slujba, trebuia să mă umilesc, să implor iertare și să depun un jurământ de loialitate în cadrul revoluției culturale din FBI, declanșate de ascensiunea lui Kash Patel și a adjunctului său Dan Bongino în cele mai înalte structuri ale forțelor de ordine și informații americane”, a declarat Feinberg.

„Loialitatea e față de Constituție, nu față de director”

În rândul foștilor agenți FBI, reacțiile sunt dure. James Davidson, care a lucrat 23 de ani în agenție, afirmă că această practică denotă o înțelegere greșită a valorilor instituției: „Loialitatea unui angajat al FBI este față de Constituție și nu față de director sau director adjunct”.

Davidson consideră că obsesia lui Patel pentru imaginea sa publică este semnul unei „slăbiciuni constituționale evidente”.

Potrivit unor foști oficiali, angajații care îndrăznesc să-l critice pe Patel sau pe Bongino riscă să-și piardă postul. FBI a refuzat să comenteze situația, invocând „probleme de personal și deliberări interne”.

Demisii, concedieri și reorganizări în masă

Sub presiunea loialilor lui Trump, FBI-ul a suferit schimbări masive. Conform estimărilor New York Times, aproximativ 40% dintre birourile locale au pierdut agenți-cheie, fie prin pensionare, fie prin concediere sau transfer.

Dan Bongino a recunoscut public amploarea reorganizării: „Am făcut eforturi susținute pentru a gestiona schimbările radicale de personal și reorganizarea generală întreprinsă de directorul Patel și de mine”.

Unii foști responsabili consideră că întrebările din timpul testelor poligraf sunt absurde. „Cine nu s-a plâns niciodată de șeful său?”, se întreabă retoric un fost oficial FBI.