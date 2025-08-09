SUA și Marea Britanie se întâlnesc pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina

Ministrul de Externe britanic, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance, vor avea sâmbătă, 9 august, o întâlnire în Marea Britanie cu partenerii ucraineni și europeni pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.

Summitul vine după ce președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au anunțat că se vor întâlni vinerea viitoare, 15 august, în Alaska, scrie The Guardian.

The Guardian a aflat că întâlnirea cu Marea Britanie va avea loc în această seară la Chevening, Kent, și se desfășoară la cererea SUA.

Se va discuta despre următorii pași în ceea ce privește eforturile mediate de SUA pentru încetarea războiului și modul în care partenerii Ucrainei pot sprijini acest efort.

Aceasta urmează unei convorbiri telefonice între prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Volodimir Zelenski, sâmbătă dimineață.

Un purtător de cuvânt al Downing Street 10 a declarat: „Ambii lideri au salutat dorința președintelui Trump de a pune capăt acestui război barbar și au convenit că trebuie să menținem presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului său ilegal.”

Declarația a adăugat că Starmer și-a reiterat „sprijinul neclintit pentru Ucraina și poporul său” în timpul apelului.

Zelenski: Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”.

După aflarea veștii privind întâlnirea dintre Trump și Putin, Zelenski a declarat că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. Liderul de la Kiev spune că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.

Anunțul unei întâlniri între Trump și Putin a venit la doar câteva ore după ce președintele SUA a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului cu Rusia.