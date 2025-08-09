Putin a primit încă un cadou de la Trump. Cum va folosi liderul rus întâlnirea din Alaska pentru a-și promova speranțele de a domina Ucraina

Vladimir Putin a primit încă un cadou din partea președintelui SUA Trump: un summit bilateral, fără prezența vreunei alte părți. Mai mult, cel mai probabil, Putin va primi anumite teritorii cerute.

Acordul de a organiza o întâlnire în Alaska a fost singurul rezultat public al discuțiilor dintre Putin și Steve Witkoff, trimisul SUA, care au avut loc miercuri, la Kremlin.

Trump a spus că Volodimir Zelenski ar trebui să fie și el prezent, un gest amabil având în vedere că viitorul țării aflate în dificultate a președintelui ucrainean va fi principalul subiect de discuție. Cu toate acestea, în decurs de 24 de ore, această condiție a fost abandonată. Trump a spus că ar fi fericit să se întâlnească cu Putin, chiar și fără ca Zelenski să fie prezent, potrivit The Telegraph.

Potrivit publicației citate, Trump ar fi putut stabili o altă condiție: un armistițiu pe linia frontului sau cel puțin o amânare asupra atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei asupra Kievului. În schimb, el nu a obținut nimic în schimb. Când vine vorba de relația cu Putin, toate regulile „artei negocierii” par să fie ignorate.

Putin dorește să obțină aprobarea lui Trump pentru dominația Rusiei asupra Ucrainei. El crede că cea mai bună șansă a sa constă în a trata cu președintele SUA pe picior de egalitate, ca o mare putere cu alta, rezolvând problemele prin deciderea soartei unei țări mai mici, care trebuie pur și simplu să se supună oricărei înțelegeri la care ajung marile puteri.

Potrivit lui Putin, Ucraina nu este un stat suveran care ia propriile decizii, ci mai degrabă „o jucărie neajutorată a alianței occidentale, prin care el se referă la SUA, care rezistă forțelor sale invadatoare doar la ordinul stăpânilor săi”, scrie publicația citată.

Reamintim, președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vinerea viitoare în Alaska pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Trump a anunțat întâlnirea din 15 august pe rețelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia

Putin vrea regiunile Luhansk, Donetsk, Zaporijie, Kherson și Crimeea, demilitarizarea Ucrainei și excluderea Ucrainei din NATO.

Zelenski a reacționat la anunțul întâlnirii dintre Trump și Putin de săptămâna viitoare, spunând că Ucraina „nu va ceda teritoriul său ocupanților”. Liderul de la Kiev spune că orice soluție care nu include Ucraina va fi „o soluție împotriva păcii”.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii moarte din fașă. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a transmis Zelenski, pe X.