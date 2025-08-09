search
Sâmbătă, 9 August 2025
Putin i-a înmânat lui Witkoff o medalie pentru fiul unui oficial CIA răpus în Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele rus Vladimir Putin a trimis prin  trimisul special al președintelui Trump Steve Witkoff medalia Ordinul lui Lenin, destinată unui oficial CIA de rang înalt al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta alături de forțele rusești, potrivit unor surse familiarizate cu situația, relatează CBS News.

Este vorba de Michael Gloss, în vârstă de 21 de ani, care fost ucis pe front în 2024. Mama sa, Juliana Gallina, lucrează în cadrul CIA ca director adjunct pentru inovație digitală.

Mai multe surse au declarat pentru CBS News că Putin i-a înmânat distincția lui Witkoff cu ocazia vizitei acestuia la Moscova în această săptămână, în cadrul unei noi runde de discuții menită să aducă progrese în ceea ce privește încheierea războiului.

Într-un comunicat din aprilie, oficialii CIA au transmis că moartea lui Michael Glass, care se confrunta cu probleme de sănătate mintală, nu este considerată o problemă de securitate națională.

Două surse familiarizate cu situația au declarat pentru CBS News că nu există indicii că Gloss ar fi fost recrutat de guvernul rus și că la rândul său Kremlinul a avut cunoștință de relațiile familiale ale lui Gloss cu un oficial CIA atunci când i-a repatriat rămășițele. 

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe, CIA și Witkoff nu au răspuns o solicitare de comentarii pentru acest articol. Un purtător de cuvânt al ambasadei ruse, contactat de CBS News, a declarat că nu există comentarii oficiale și că înmânarea medaliei nu a fost dezvăluită public de Kremlin ori de Ministerul rus de Externe.

Fiul Gallinei nu a fost niciodată angajat al CIA, potrivit unei persoane la curent cu situația.

Ordinul lui Lenin este o distincție din epoca sovietică oferită pentru recunoașterea unor servicii civile remarcabile. A fost acordată unor spioni de rang înalt, inclusiv britanicului Kim Philby, agent dublu în timpul URSS. 

Putin, un fost agent KGB, s-a întâlnit de cinci ori cu Witkoff, un magnat imobiliar și vechi prieten al liderului de la Casa Albă, fără experiență diplomatică anterioară, dar numit trimis special pentru Orientul Mijlociu prin prisma talentului său de negociator. 

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CBS News că Witkoff a mers însoțit de un traducător al guvernului american la întâlnirea de miercuri, cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru Putin de a pune capăt războiului sau a se confrunta cu sancțiuni economice dure.

În aceeași zi, administrația Trump a impus o taxă vamală suplimentară de 25% asupra bunurilor indiene, pentru a sancționa guvernul de la New Delhi pentru că a continuat să cumpere petrol rusesc deși războiul Rusiei face ravagii în Ucraina.

Povestea lui Michael Gloss

Pe rețelele de socializare, Gloss a publicat imagini cu el la Moscova și a publicat postări în care și-a arătat sprijinul pentru trupele ruse. Presa rusă a anunțat moartea lui Gloss în aprilie. Într-un comunicat emis în aceeași perioadă, CIA a transmis că oficialul CIA și familia ei au suferit „o tragedie personală de neimaginat”.

Potrivit necrologului său, Gloss a fost „ucis tragic în Europa de Est” pe 4 aprilie 2024.

Tatăl acestuia, Larry Gloss, veteran al războiului din Irak, a declarat pentru Washington Post într-un interviu că nici el, nici soția lui nu știau că fiul lor se află în Ucraina sau că se înrolase în armata rusă.

„Cea mai mare teamă a noastră în timp ce așteptam repatrierea lui era că cineva de acolo [lde la Moscova] va informațiile cap la cap și afla cine este mama lui, și l-ar folosi ca recuzită”, a spus Larry Gloss.

Egor Feoktistov, jurnalist de investigație la publicația independentă rusă „Important Stories”, a relatat pentru o publicație ucraineană cum a descoperit că Michael Gloss s-a înrolat în armata rusă.

SUA

