Turcia pregătește un transfer masiv de arme către Ucraina: rachete ATACMS, sisteme M270 și muniții cu fragmentație

Turcia se pregătește să transfere Ucrainei un important lot de armament de fabricație americană, care ar include 70 de rachete balistice ATACMS, 12 sisteme de lansare multiplă M270 și zeci de mii de muniții de artilerie, potrivit unor documente ale Congresului Statelor Unite.

Transferul ar urma să înceapă la sfârșitul lunii august, după încheierea procedurii de examinare de către Congres.

Potrivit unei notificări a Departamentului de Stat al SUA, consemnată în documentele Congresului pe 6 august, pachetul include 70 de rachete M39 ATACMS, 12 sisteme M270 MLRS, peste 2.000 de muniții cu submuniții și aproximativ 47.000 de proiectile de artilerie.

M39 ATACMS este o versiune mai veche a rachetei tactice balistice americane produse de Lockheed Martin. Aceasta are o rază de acțiune de aproximativ 165 de kilometri.

Pachetul ar include, de asemenea, 2.524 de rachete neghidate M26 de 227 mm, echipate cu focoase cu submuniții de tip DPICM, precum și aproximativ 47.000 de proiectile de artilerie M509A1 de calibrul 203 mm, destinate unor sisteme precum 2S7 Pion și M110.

Transferul ar urma să fie realizat prin intermediul mai multor companii turce, bulgare și americane implicate în industria de apărare și în logistică. Printre acestea se numără companiile turce MKE, ASFAT și ARCA Savunma, compania bulgară VTIC International și firmele americane Pansophico și Patriot Defense Group.

Ce urmărește Turcia

Departamentul de Stat american a precizat că Turcia urmărește prin această operațiune să își reducă stocurile de echipamente militare mai vechi și să își concentreze resursele financiare asupra modernizării și menținerii sistemelor existente.

Pentru Ucraina, obiectivul declarat este consolidarea capacităților de sprijin pentru operațiunile ofensive și defensive în războiul împotriva Rusiei. Washingtonul a transmis că tranzacția este compatibilă cu obiectivele americane privind asistența de securitate.

Valoarea inițială de achiziție a armamentului inclus în pachet este estimată la aproximativ 280 de milioane de dolari.

Legislația americană privind controlul exporturilor de armament obligă administrația să informeze și să consulte Congresul în cazul reexportului către o țară terță al unor echipamente militare americane care depășesc anumite praguri valorice.

Transferul va putea avea loc dacă, în perioada prevăzută de lege, Congresul nu adoptă o rezoluție comună prin care să îl blocheze.

Ucraina a primit primele rachete ATACMS M39 cu rază mai scurtă în toamna anului 2023, în timpul administrației președintelui american Joe Biden, după luni de presiuni exercitate de Kiev pentru obținerea acestor sisteme.

În primăvara anului 2024, Statele Unite au început să furnizeze versiuni îmbunătățite ale ATACMS, cu o rază de acțiune de până la aproximativ 300 de kilometri. Inițial, utilizarea acestora a fost limitată la ținte situate în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

În noiembrie 2024, Washingtonul a autorizat ulterior folosirea rachetelor ATACMS împotriva unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

În ultimul an, Ucraina ar fi utilizat ATACMS doar în câteva rânduri, pe fondul diminuării semnificative a stocurilor disponibile.

Unele informații indică, de asemenea, că Statele Unite se confruntă la rândul lor cu o disponibilitate redusă a acestor rachete, pe fondul cererii militare generate de alte conflicte.

Turcia, membră NATO, încearcă să mențină un echilibru între relațiile sale cu Rusia și sprijinul acordat Ucrainei

Ankara s-a poziționat ca mediator în negocierile privind războiul, menținând în același timp relații economice și politice strânse cu Moscova și furnizând armament Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina are acorduri cu Statele Unite pentru livrări lunare de rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot, dar că numărul acestora este insuficient. El a afirmat, de asemenea, că volumul livrărilor de rachete a scăzut față de 2025.

Dacă transferul armamentului turcesc va fi autorizat, livrarea rachetelor ATACMS și a sistemelor M270 ar putea oferi Ucrainei o capacitate suplimentară de a lovi ținte aflate la distanță, într-un moment în care Kievul încearcă să își mențină capacitățile de atac și apărare în fața Rusiei.