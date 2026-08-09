„De ce să sting eu becul?” Românii, între revoltă și solidaritate, în plină criză energetică

Ministerul Energiei le cere românilor să consume mai puțin curent seara, într-un moment în care sistemul energetic se confruntă cu probleme provocate de debitul extrem de scăzut al Dunării și de dezechilibrele dintre producție și consum. Apelul a stârnit însă reacții puternice în online: de ce să facă populația economie după ani de investiții amânate și decizii greșite? De cealaltă parte, sunt voci care spun că, indiferent cine este vinovat, consecințele problemelor din sistem ajung să fie suportate tot de consumatori.

„Cât timp vine curentul pe cablu, AC-ul merge”. „Ultimul stinge becul”. „Dacă stingi becul nu înseamnă că ajuți un partid, înseamnă că îți ajuți concetățenii.” Sunt doar câteva dintre reacțiile apărute în ultimele ore în comunitatea r/Roumanie de pe Reddit, unde apelul autorităților pentru reducerea consumului de energie a declanșat o dezbatere cu sute de comentarii.

Discuția vine într-un moment dificil pentru sistemul energetic. Debitul Dunării la intrarea în țară a coborât la 1.400 mc/s, un nou minim istoric, iar autoritățile încearcă să mențină nivelurile necesare funcționării CNE Cernavodă.

În cazul în care analizele Transelectrica indică un posibil dezechilibru între consum și producția disponibilă, autoritățile pot solicita reducerea voluntară a consumului de electricitate, în special între orele 19.00 și 23.00. Cei care își pot reprograma în siguranță o parte din consum sunt încurajați să o facă în afara orelor de vârf.

De asemenea, România urmează să repună în funcțiune trei grupuri energetice pe cărbune din cadrul Complexului Energetic Oltenia, pentru a crește producția în perioadele cu consum ridicat. Măsura vine în contextul presiunilor actuale asupra sistemului energetic.

Pe 7 august, Guvernul a creat cadrul legal prin care Transelectrica poate lua, până la 31 august, măsuri suplimentare dacă apare un deficit de energie. Acestea vor fi aplicate gradual: de la folosirea rezervelor de producție și a schimburilor transfrontaliere până la solicitarea unor reduceri voluntare ale consumului. Limitarea obligatorie ar fi doar o măsură de ultimă instanță.

Eventualele restricții obligatorii ar viza marii consumatori industriali, nu populația. Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați, la fel și spitalele, serviciile de urgență, sistemele de alimentare cu apă și alte infrastructuri esențiale.

„Eu o să stau în confort”

Pe Reddit, o parte dintre participanții la discuție spun că nu văd de ce populația ar trebui să compenseze prin propriul consum lipsa investițiilor făcute de stat în ultimele decenii.

Unul dintre comentariile care au declanșat reacții puternice vine de la o persoană care spune că folosește două aparate de aer condiționat în locuință și nu intenționează să renunțe la ele în timpul caniculei.

Într-un alt mesaj, aceeași nemulțumire este legată direct de lipsa de încredere în instituții. Autorul acestuia spune că ar fi fost dispus să reducă voluntar consumul dacă ar fi văzut că instituțiile publice fac, la rândul lor, economii.

„Respectul poate funcționa doar în ambele sensuri, și Guvernul, cu tot ce mai înseamnă statul român și instituțiile sale, au foarte mult de muncă să mi-l recâștige”, a scris acesta.

Alți participanți la discuție au pus problema și mai direct: România cere acum populației să reducă consumul după decenii în care investițiile necesare în producție, rețele și stocarea energiei au fost amânate.

Critica nu apare doar pe Reddit. Premierul Ilie Bolojan a recunoscut vineri că actualele dezechilibre sunt rezultatul unor probleme acumulate în timp.

El a vorbit despre investiții întârziate, proiecte prost pregătite, blocaje în dezvoltarea rețelelor și lipsa capacităților de stocare. România ajunge să aibă o producție foarte mare la prânz, pe care o exportă, iar seara se confruntă cu un deficit de energie care ar fi putut fi compensat dacă ar fi existat suficiente capacități de stocare.

Ce ar putea însemna retrogradarea României la „junk” pentru energie. Chisăliță: Costurile sunt suportate de consumatori

Bolojan a vorbit despre „o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de rea-voință” și a afirmat că responsabilitatea revine celor care au ocupat funcții de conducere în sectorul energetic.

„Tot noi o să plătim”

Cealaltă tabără de utilizatori din discuția de pe Reddit susține însă că refuzul de a economisi energie din revoltă față de stat nu rezolvă problema.

Mai mulți participanți la discuția de pe Reddit au atras atenția că energia care lipsește trebuie cumpărată din import, iar costurile ajung în cele din urmă tot în facturile consumatorilor.

„Nu pedepsiți pe nimeni sfidând acum apelul la reducere de consum. Doar amânați inevitabilul”, a comentat cineva.

Altcineva a rezumat disputa printr-un argument legat de solidaritate.

„Dacă stingi becul nu înseamnă că ajuți PSDAUR-ul, înseamnă că îți ajuți concetățenii”, a scris acesta, într-un schimb de replici despre cine poartă responsabilitatea pentru situația actuală.

Au existat și reacții ironice. Un utilizator care spune că are panouri fotovoltaice și baterii a anunțat că, „în semn de patriotism și solidaritate”, ar putea să le oprească și să consume exclusiv energie din rețea.

Criza actuală nu vine doar de la secetă

Nivelul foarte scăzut al Dunării a accentuat problemele actuale, însă specialiștii consultați în ultimele zile de „Adevărul” avertizează că vulnerabilitățile sistemului sunt mai vechi.

Experta în energie Eugenia Gușilov arăta că România ar fi avut o marjă mult mai mare de siguranță dacă investițiile în termocentralele pe gaze de la Turceni, Ișalnița și Mintia ar fi fost finalizate la timp. Reducerea producției de la Cernavodă ar fi putut fi compensată mai ușor cu aceste capacități.

O analiză publicată de „Adevărul” arată că vulnerabilitatea nu va dispărea pur și simplu odată cu revenirea Dunării la niveluri normale. România are un mix energetic în care o parte importantă a producției depinde direct sau indirect de apă, iar secetele severe riscă să devină mai frecvente.

Problema stocării este la fel de importantă. Producția fotovoltaică poate fi ridicată în timpul zilei, dar dacă energia nu poate fi păstrată pentru orele de seară, sistemul ajunge să exporte atunci când există surplus și să importe atunci când consumul este mare.

Când poate fi limitat consumul de energie și cine va fi afectat. Populația este exceptată

Economie voluntară sau obligația statului?

Discuția de pe r/Roumanie s-a transformat rapid dintr-o conversație despre consum într-una despre responsabilitate.

Unii participanți consideră că statul nu poate cere populației să repare prin gesturi individuale probleme create de zeci de ani de politici energetice. Alții răspund că, indiferent cine este vinovat pentru situație, un sistem energetic dezechilibrat nu ține cont de cine a votat un partid sau altul.

„Criza energetică nu e o caterincă politică și nu e doar din cauza politicului, e pe bune, fie că e PSD de vină sau un extraterestru”, a scris unul dintre participanții la discuție, criticând refuzul de a reduce consumul doar pentru că solicitarea vine din partea autorităților.

Un alt comentariu surprinde aceeași contradicție într-o singură frază: „Nimeni nu face economie. Cine dă doi bani pe ce spun acești incapabili?”

Deocamdată, populația nu este vizată de limitarea obligatorie a consumului. Guvernul precizează că gospodăriile sunt exceptate, iar restricțiile pentru marii consumatori economici pot fi aplicate doar ca ultimă soluție, dacă măsurile tehnice, mecanismele de piață și reducerile voluntare nu sunt suficiente pentru menținerea sistemului în siguranță.

Tocmai de aceea, miza apelului actual este mai degrabă una de cooperare decât de constrângere. Dar reacțiile de pe Reddit arată și problema cu care autoritățile se confruntă atunci când cer populației solidaritate: înainte de a convinge oamenii să stingă becul, trebuie să îi convingă că statul își face, la rândul lui, partea.