 Cod galben de caniculă în vestul țării. Nopți tropicale și temperaturi deosebit de ridicate până miercuri, 12 august | adevarul.ro
search
Duminică, 9 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cod galben de caniculă în vestul țării. Nopți tropicale și temperaturi deosebit de ridicate până miercuri, 12 august

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Meteorologii anunţă caniculă, luni, 10 august, în şapte judeţe din vestul ţării, iar marţi şi miercuri aria afectată se va extinde, temperaturile urmând să ajungă la 37 de grade.

Temperaturi ridicate în țară
Vremea continuă să fie caniculară FOTO: Shutterstock

Duminică, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă valul de căldură continuă să piardă din intensitate. Disconfortul termic se va menține în sud și, pe alocuri, în vest, unde indicele ITU va atinge sau va depăși pragul critic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în special la munte și izolat în regiunile sudice. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 45-50 km/h.

De luni, 10 august, ora 10:00 și până pe 12 august, ora 21:00 sunt prognozate caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale în mai multe regiuni.

”Va fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul ţării, marţi (11 august) în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri (12 august), local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni (10 august) în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului”, anunţă ANM.

Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade.

Hartă meteo FOTO: ANM
Hartă meteo FOTO: ANM

O atenţionare meteorologică cod galben a fost emisă pentru perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, când sunt anunţate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş.

”Luni (10 august), în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş,  temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi 34...36 de grade în Banat şi Crişana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în dealurile vestice”, precizează meteorologii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Alertă în Republica Moldova după ce o dronă s-a prăbușit în țara vecină. Primele imagini de la fața locului
gandul.ro
image
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Fostul jucător al FCSB-ului a revenit pe teren la 40 de ani! Nu mai jucase un meci oficial de un an
fanatik.ro
image
Mărturia unui paramedic din ambulanța atacată în Cluj: „Șansa noastră a fost că au fost proști, dacă ne blocau, ne omorau”
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
digisport.ro
image
Multe metode populare de a alunga țânțarii nu funcționează. Avertismentul venit din partea experților
click.ro
image
"Au venit cu pari și topoare. Dacă ne blocau şi în faţă, şi în spate, ne omorau". Mărturia paramedicului din ambulanţa atacată în Cluj
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
observatornews.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!
cancan.ro
image
Care pensionari au dreptul la pensie suplimentară? Trebuie depusă cerere să o primești? Despre ce sume vorbim?
newsweek.ro
image
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
prosport.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați
playtech.ro
image
Steaua, în topul celor mai bune echipe din istoria fotbalului! Pe ce loc e echipa care a câştigat Cupa Campionilor
fanatik.ro
image
Marea Britanie ar putea plăti cu armele nucleare intrarea în piața unică UE. Propunerea depusă pe masa noului premier: „Nu e doar o afacere egoistă”
ziare.com
image
Au apărut imaginile: Darius Olaru, gol de autor în Belgia! Comentatorii: "Nu se poate așa ceva"
digisport.ro
image
5 plante pe care trebuie să le ții în casă. Arată superb, se îngrijesc ușor și pot purifica aerul din jur
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată locuința de vis în care stă Ilinca Vandici la Monaco în timpul vacanței. Luxul e în starea lui pură. Totul arată ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Permisul auto se schimbă. Noi reguli pentru șoferi în toată Europa
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”
click.ro
image
Cum l-a surprins Dana Nălbaru pe Dragoș Bucur: „Îl bagă în copaci”
click.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
regele Felipe regina Letizia Sofia și Leonor profimedia 1115739353 jpg
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă
okmagazine.ro
Resturile avionului Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 (© Miklós Telegdi / Azopan CC BY-NC-ND 4.0)
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
image
Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă