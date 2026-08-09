Cod galben de caniculă în vestul țării. Nopți tropicale și temperaturi deosebit de ridicate până miercuri, 12 august

Meteorologii anunţă caniculă, luni, 10 august, în şapte judeţe din vestul ţării, iar marţi şi miercuri aria afectată se va extinde, temperaturile urmând să ajungă la 37 de grade.

Duminică, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă valul de căldură continuă să piardă din intensitate. Disconfortul termic se va menține în sud și, pe alocuri, în vest, unde indicele ITU va atinge sau va depăși pragul critic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în special la munte și izolat în regiunile sudice. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 45-50 km/h.

De luni, 10 august, ora 10:00 și până pe 12 august, ora 21:00 sunt prognozate caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale în mai multe regiuni.

”Va fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul ţării, marţi (11 august) în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri (12 august), local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni (10 august) în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului”, anunţă ANM.

Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade.

O atenţionare meteorologică cod galben a fost emisă pentru perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, când sunt anunţate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş.

”Luni (10 august), în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei şi 34...36 de grade în Banat şi Crişana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în dealurile vestice”, precizează meteorologii.