 Un zbor a fost anulat din cauza unui copil care a refuzat să poarte centura. Pasagerii au rămas blocați peste noapte | adevarul.ro
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Un zbor a fost anulat din cauza unui copil care a refuzat să poarte centura. Pasagerii au rămas blocați peste noapte

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Un zbor al companiei Porter Airlines, care trebuia să plece din Victoria, Columbia Britanică, spre Toronto, a fost anulat după ce un copil mic a refuzat să-și pună centura de siguranță și a rămas în picioare pe scaun. Echipajul a considerat că aeronava nu putea decola în condiții de siguranță și a decis să se întoarcă la terminal.

Un avion a rămas la sol din cauza unui copil care refuza să stea pe scaun
Pasageri avion Foto: Shuterstock

Incidentul s-a petrecut la bordul zborului PD444 al companiei Porter Airlines. Aeronava plecase de la Aeroportul Internațional Victoria (YYJ), din Columbia Britanică, și se pregătea să decoleze spre Toronto.

Situația a fost observată de membrii echipajului, care au constatat că un copil „stătea în picioare pe scaun și refuza să-și fixeze centura de siguranță”, potrivit reprezentanților Porter Airlines.

Echipajul a încercat să rezolve problema și să-l determine pe copil să respecte regulile de siguranță, însă fără succes. În cele din urmă, decolarea a fost abandonată. „Aeronava nu putea decola în aceste condiții nesigure, astfel că echipajul a decis să revină la terminal și să le permită pasagerilor să coboare”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit nypost.

Pasagerii au fost nevoiți să petreacă noaptea în Victoria

Potrivit sursei citate, întoarcerea la terminal nu a rezolvat însă imediat situația pasagerilor. După ce familia a coborât din avion și a completat documentele necesare, era deja trecut de ora 00.30. La acel moment, pista aeroportului se închidea, astfel că zborul nu a mai putut fi efectuat în aceeași noapte.

Pasagerii au fost nevoiți să-și reprogrameze călătoria pentru ziua următoare și să rămână peste noapte în Victoria. Cursa a fost efectuată vineri, 7 august. Avionul a decolat la ora locală 10.49 și a aterizat la Toronto la ora 6.16, potrivit datelor publicate de FlightAware.

Porter Airlines și-a cerut scuze pasagerilor pentru consecințele anulării zborului și pentru neplăcerile provocate de incident.

Nu este primul zbor afectat de comportamentul unui copil

Publicația reamintește că, luna trecută, un pasager nemulțumit a povestit pe Reddit că zborul său către Suedia a avut o întârziere de aproximativ o oră după ce părinții unui copil de trei ani nu au reușit să-l determine să stea pe scaun în timp ce echipajul pregătea aeronava pentru decolare.

Pasagerul a susținut că micuțul era prea mare pentru a putea călători în siguranță în brațele părinților.

„Aparent, era prea mare pentru a putea sta în siguranță în brațele părinților”, a scris acesta.

După ce copilul a început să țipe, părinții au fost nevoiți să coboare din avion. Situația a presupus apoi reluarea mai multor proceduri înainte ca aeronava să poată pleca.

„Așa că, după ce copilul a țipat foarte mult, părinții au fost nevoiți să coboare. Apoi a trebuit să trecem prin întregul proces de realimentare, verificarea greutății și a echilibrului, scoaterea bagajelor lor”, a relatat pasagerul.

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