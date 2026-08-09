De ce consumul de ardei iute nu e atât de sănătos împotriva cancerului așa cum se credea

Consumul unor cantități mari de ardei iute poate crește riscul de cancer esofagian, dar oamenii de știință spun că dovezile nu sunt încă suficient de puternice pentru a demonstra o cauză directă.

Consumat în cantități mari, beneficiile pe care le are ardeiul iute se pierd, spun autorii cercetării la care au participat peste 11.000 de subiecți.

În schimb, e posibil să determine apariția unor tumori maligne la nivelul esofagului. Acest tip de cancer, arată statisticile recente, este al șaselea cel mai agresiv în lume. Deși unele studii spun că reduce inflamația și accelerează metabolismul, capsaicina – acel compus natural care dă senzația de iute – ar provoca o iritație cronică în țesuturi, practic ar crea o cale pentru dezvoltarea celulelor tumorale, scrie Science Daily.

Oamenii care consumă cantități mari de ardei iute sunt chiar și de trei ori mai predispuși la cancer esofagian, cred oamenii de știință – și au un risc cu 64% mai mare să dezvolte și alte tumori la nivelul tractului gastrointestinal.

Cea mai puternică asociere a fost cancerul esofagian. Persoanele din grupul cu cel mai mare consum au avut o probabilitate de aproape trei ori mai mare de a dezvolta acest tip de cancer decât cele din grupul cu cel mai mic consum.

Tabloul a fost mai puțin clar pentru alte tipuri de cancer digestiv. Cercetătorii nu au descoperit o creștere semnificativă statistic a riscului de cancer la stomac sau colorectal. Deși cancerul la stomac a prezentat o tendință spre un risc mai mare, cu aproximativ 77% mai mare în rândul marilor consumatori de ardei iute, diferența nu a atins semnificație statistică.

Pe baza descoperirilor lor, cercetătorii au concluzionat că dovezile „sugerează că ardeiul iute este un factor de risc pentru anumite tipuri de cancer gastrointestinal (de exemplu, cancerul de endometrie)”.

De ce esofagul poate fi deosebit de vulnerabil

Oamenii de știință au propus mai multe explicații pentru motivul pentru care esofagul pare mai puternic afectat decât alte părți ale tractului digestiv.

Capsaicina activează receptorii numiți receptori TRPV1, producând senzația de arsură familiară asociată cu alimentele picante. Unii cercetători suspectează că expunerea repetată la alimente extrem de picante ar putea contribui la iritația cronică a mucoasei esofagiene la persoanele sensibile.

Diferențele în ceea ce privește viteza cu care celulele sunt reparate și înlocuite în întregul tract digestiv pot influența, de asemenea, modul în care țesuturile răspund în timp. Aceste idei rămân ipoteze și nu au fost dovedite.