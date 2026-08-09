Două avioane cu sute de pasageri la bord, la un pas de o coliziune devastatoare pe aeroport. Piloții au frânat brusc

Momente de panică pe aeroportul din Sydney, unde un Airbus A320 al Jetstar și un Boeing 777 au fost la un pas de coliziune. Aeronava Jetstar, care urma să decoleze spre Gold Coast, a fost oprită brusc după ce cealaltă aeronavă a ajuns pe traiectoria sa.

Incidentul grav s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 7.00, pe aeroportul Kingsford Smith din Sydney, în timp ce zborul Jetstar JQ402 se pregătea să plece spre Gold Coast.

Airbusul A320 al companiei Jetstar se deplasa din zona sa de parcare către pista de decolare. În același timp, un Boeing 777 era tractat de un vehicul special pe o cale de rulare care se intersecta cu traseul aeronavei Jetstar, potrivit firstpost.

Cele două aeronave au ajuns foarte aproape una de cealaltă, iar piloții Jetstar au fost nevoiți să frâneze puternic pentru a evita o coliziune.

Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB) a confirmat incidentul și a anunțat că cele două avioane au fost oprite brusc după ce au ajuns în „imediata apropiere” pe platforma aeroportului.

Autoritatea nu a precizat cât de mică a fost distanța dintre cele două aeronave. ATSB investighează acum circumstanțele în care avioanele au ajuns atât de aproape și modul în care a fost gestionată deplasarea lor pe platformă.

Piloții au fost nevoiți să frâneze puternic

Compania Jetstar a precizat că aeronava sa urma instrucțiunile primite de la controlul traficului aerian în momentul în care echipajul a observat apropierea celeilalte aeronave.

„Aeronava noastră urma instrucțiunile controlului traficului aerian, când piloții au fost nevoiți să frâneze ferm după ce o altă aeronavă a intrat...”, a transmis compania.

Deși coliziunea a fost evitată, incidentul s-a soldat cu rănirea unui membru al echipajului de cabină aflat la bordul Airbusului A320. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile au deschis o investigație

Airservices Australia, autoritatea responsabilă de gestionarea traficului aerian din Australia, a anunțat că analizează incidentul și că va sprijini investigația privind siguranța.

Incidentul a perturbat operațiunile de pe aeroportul din Sydney și a provocat întârzieri ale unor zboruri.

Pentru a reduce riscul unor situații similare și pentru a gestiona în siguranță deplasarea aeronavelor, Airservices Australia a introdus mai multe măsuri, inclusiv creșterea intervalului dintre plecări.

„Lucrăm cu companiile aeriene pentru a reduce întârzierile și impactul asupra călătoriilor pasagerilor cât mai mult posibil”, a transmis autoritatea.

Datele de urmărire a zborurilor furnizate de Flightradar24 indică faptul că singurul Boeing 777 al Qatar Airways aflat pe aeroportul din Sydney în momentul incidentului era o aeronavă operată în numele Virgin Australia.

Incidentul a avut loc în apropierea Terminalului 2. Potrivit datelor disponibile, aeronava era tractată către o zonă de parcare îndepărtată după ce sosise mai devreme, duminică, la Terminalul 1.