 Trei locuri de pe Pământ interzise și mortale, unde supraviețuirea ține de noroc | adevarul.ro
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Trei locuri de pe Pământ interzise și mortale, unde supraviețuirea ține de noroc

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Există câteva locuri pe Terra în care accesul este aproape complet interzis. Este vorba despre insule, peșteri sau clădiri care ascund fie secrete, fie valori inestimabile, fie pericole extreme. Multe dintre aceste locuri sunt păzite cu strictețe, iar pătrunderea neautorizată poate avea consecințe fatale.

O insulă interzisă
Ilha da Queimada Grande, un loc unde vizitatorii indiscreți își pot pierde viața FOTO wikipedia

La prima vedere, pare că Pământul nu mai ascunde prea multe secrete, cel puțin la suprafață. Există și convingerea că banii pot deschide orice ușă și cumpăra chiar și cele mai exclusiviste experiențe. Totuși, pe glob există locuri în care nici averea, nici influența nu garantează accesul. În unele cazuri, o tentativă de pătrundere ilegală poate avea consecințe fatale.

Este vorba despre insule, peșteri, teritorii sau clădiri cu acces strict restricționat. Unele ascund secrete, altele protejează valori inestimabile ori ecosisteme fragile, iar altele sunt atât de periculoase încât simpla prezență a oamenilor le poate transforma într-o capcană mortală.

Ilha da Queimada Grande, insula de pe care puțini s-ar întoarce în viață

Printre cele mai periculoase locuri de pe Pământ se numără Ilha da Queimada Grande, o insulă situată la aproximativ 33 de kilometri de coasta statului São Paulo, în Brazilia. Cu o suprafață de circa 430.000 de metri pătrați, insula este cunoscută pentru populația impresionantă de vipere aurii „lancehead” (Bothrops insularis), o specie endemică aflată în pericol critic de dispariție.

Supranumită și „Insula Șerpilor”, Queimada Grande adăpostește aproximativ 4.000 de exemplare, concentrate în special în pădurea tropicală care acoperă insula. Veninul acestor vipere este considerabil mai puternic și acționează mai rapid decât cel al rudelor lor de pe continent, fiind adaptat pentru a imobiliza rapid păsările migratoare. La oameni, poate provoca necroză severă a țesuturilor și insuficiență acută de organ, motiv pentru care accesul pe insulă este strict controlat.

Insula este plină de șerpi
Vipera lancehead aurie FOTO Wikipedia

Șerpii au rămas izolați pe insulă în urmă cu mii de ani, după creșterea nivelului mării. În lipsa prădătorilor naturali și având la dispoziție păsările migratoare ca principală sursă de hrană, populația de vipere s-a adaptat și s-a înmulțit. Astăzi, este aproape imposibil să traversezi pădurea de pe Ilha da Queimada Grande fără să întâlnești unul dintre acești șerpi.

Din acest motiv, autoritățile braziliene au interzis accesul public pe insulă. Măsura urmărește atât protejarea oamenilor de mușcăturile potențial letale ale viperelor, cât și conservarea acestei specii rare. Pe insulă au acces doar echipajele Marinei Braziliei, care întrețin farul automat, și cercetătorii autorizați, în condiții stricte de siguranță și însoțiți de personal medical.

Oricine pătrunde ilegal pe insulă își asumă un risc major. Mușcătura viperei aurii poate provoca hemoragii, necroză și insuficiență multiplă de organ, iar fără tratament de urgență poate fi fatală. Chiar dacă scapă nevătămat, un intrus riscă sancțiuni penale pentru încălcarea regimului de protecție al insulei.

North Sentinel, insula unde orice intrus este considerat o amenințare

Un alt loc în care accesul este strict interzis este insula North Sentinel, din arhipelagul Andaman și Nicobar. Cu o suprafață de aproape 60 de kilometri pătrați, insula se află în Golful Bengal, în Oceanul Indian, și aparține administrativ Indiei. Navele nu au voie să se apropie la mai puțin de cinci kilometri de țărm.

Motivul este prezența sentinelezilor, una dintre cele mai izolate populații din lume. Tribul respinge orice contact cu exteriorul și reacționează violent la apariția intrușilor, folosind arcuri și sulițe. Interdicția impusă de autoritățile indiene are un dublu scop: protejarea vizitatorilor și protejarea comunității indigene, extrem de vulnerabilă la bolile aduse din exterior. Chiar și un contact limitat ar putea introduce agenți patogeni în fața cărora sentinelezii nu au imunitate.

Antropologii estimează că pe insulă trăiesc între 50 și 500 de persoane, însă numărul exact rămâne necunoscut din cauza refuzului constant al oricărui contact. Se crede că această comunitate locuiește pe North Sentinel de aproximativ 60.000 de ani, păstrându-și modul tradițional de viață bazat pe vânătoare și cules.

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sentinelezi cu arcuri
Localnici de pe Sentinel Island FOTO arhivă

Se crede că locuitorii insulei North Sentinel aparțin grupului etnic cunoscut sub numele de „negritos”, din care fac parte populații cu pielea închisă la culoare și statură mică din sud-estul Asiei. Geograful și exploratorul austriac Heinrich Harrer descria bărbații sentinelezi ca având cel mult 1,60 metri înălțime.

Observațiile făcute de la distanță arată că sentinelezii nu poartă haine. Femeile folosesc brâuri împletite din fibre vegetale în jurul șoldurilor, iar bărbații poartă podoabe din os sau piele la gât și la încheieturi. Sunt înarmați cu sulițe din lemn întărit în foc, arcuri lungi și săgeți și folosesc unelte din piatră. De asemenea, nu există dovezi că practică agricultura sau prelucrarea metalelor.

De-a lungul timpului, mai multe persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă pe insulă. În 2006, doi pescari locali au fost uciși după ce barca lor, rămasă în derivă, a ajuns pe țărm. În 2018, misionarul american John Allen Chau a plătit ilegal câțiva pescari pentru a-l transporta pe insulă. După ce a încercat să intre în contact cu sentinelezii, a fost ucis. Din acest motiv, autoritățile indiene aplică strict interdicția de acces în jurul insulei.

Insulele Heard și McDonald, unul dintre cele mai neprimitoare locuri de pe Terra

Un alt loc aproape inaccesibil este arhipelagul Heard și McDonald, din sudul Oceanului Indian. Nelocuit și administrat de Australia sub denumirea oficială „Territory of Heard Island and McDonald Islands”, arhipelagul a aparținut inițial Marii Britanii, fiind transferat Australiei în 1947.

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Situat la aproximativ 4.000 de kilometri de Australia și la circa 1.500 de kilometri de Antarctica, arhipelagul cuprinde insula Heard, insulele McDonald, Shag și Flat. Pe insula Heard se ridică Mawson Peak, un vulcan activ cu o altitudine de 2.745 de metri, ceea ce contribuie la caracterul extrem și ostil al acestui teritoriu.

harta insulelor
Insulele Heard și MacDonald FOTO wikipedia

Pe aceste insule nu trăiesc triburi ostile și nici șerpi veninoși. Cu toate acestea, natura le transformă într-unul dintre cele mai periculoase locuri de pe Pământ. Arhipelagul Heard și McDonald este complet nelocuit și expus unor condiții meteorologice extreme, cu furtuni frecvente, vânturi foarte puternice și temperaturi care coboară adesea sub zero grade.

Pericolul este amplificat de activitatea vulcanică intensă. Mawson Peak, de pe insula Heard, este unul dintre puținii vulcani activi ai Australiei, iar erupțiile și scurgerile de lavă pot face zona și mai greu accesibilă.

Izolarea în Oceanul Sudic aduce valuri uriașe și vânturile cunoscute drept „Furious Fifties”, ceea ce face călătoria pe mare extrem de dificilă. Din acest motiv, arhipelagul nu are așezări umane permanente. În plus, insulele sunt rezervație naturală strict protejată și fac parte din patrimoniul mondial UNESCO, fiind administrate de Australian Antarctic Division. Accesul este permis doar cercetătorilor autorizați, pe baza unor aprobări speciale.

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