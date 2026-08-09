 Arafat după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare și pietre în Cluj, pe motiv că „fură copii”: „O minciună distribuită pe telefon a ajuns să însemne un salvator în sala de operație” | adevarul.ro
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Video Arafat după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare și pietre în Cluj, pe motiv că „fură copii”: „O minciună distribuită pe telefon a ajuns să însemne un salvator în sala de operație”

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Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) avertizează asupra consecințelor grave ale dezinformării, după ce un echipaj al Ambulanței Cluj a fost atacat violent în timp ce transporta un pacient la spital. Autosanitara a fost blocată de două autoturisme, iar șoferul a suferit un traumatism ocular și a fost operat în timpul nopții.

Ambulanța era achiziționată recent prin PNRR Foto: arhivă, adevărul
Ambulanța era achiziționată recent prin PNRR Foto: arhivă, adevărul

UPDATE 12.50 Ministrul Sănătății: „Agresiuni alimentate de speculații iresponsabile”

Ministerul Sănătății condamnă ferm agresiunea și avertizează asupra pericolului reprezentat de informațiile false distribuite pe rețelele sociale.

Incidentul a avut loc în timpul unei intervenții medicale în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, format din cadre medicale și șoferul autosanitarei, a fost atacat cu bâte, topoare și pietre. În urma agresiunii, șoferul ambulanței a fost rănit grav.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a condamnat atacul. „Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a transmis Cseke Attila.

Ministerul Sănătății: „Verificați orice informație din surse oficiale”

Reprezentanții Ministerului Sănătății le cer oamenilor să verifice informațiile înainte de a le distribui pe rețelele sociale, în special atunci când acestea vizează activitatea serviciilor medicale.

„Verificați orice informație din surse oficiale! Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asigurați-vă că acestea provin din surse sigure și acreditate. Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale”, a transmis Ministerul Sănătății.

UPDATE 11.42  Raed Arafat: „O minciună distribuită pe un telefon a ajuns să însemne un salvator în sala de operație”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după atacul asupra echipajului SAJ Cluj. El a atras atenția asupra consecințelor pe care le poate avea dezinformarea răspândită pe rețelele sociale.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanțele SAJ și SMURD și oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor și să salveze vieți. Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit și de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanța pe care acesta o conducea, aflată în misiune și transportând un pacient, a fost blocată și atacată, pe fondul informațiilor false răspândite în mediul online despre așa-zisa «ambulanță neagră care fură copii». Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă”, a transmis Raed Arafat. 

În opinia acestuia, dezinformarea care poate conduce la asemenea acte „trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi”.

„O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței din cauza unei minciuni răspândite online!”, a scris Raed Arafat.

DSU: „Un incident de o gravitate deosebită, care nu poate fi tolerat”

„Autosanitara, de tip C, se afla în timpul desfășurării unei intervenții și transporta un pacient către spital, când deplasarea acesteia a fost blocată intenționat de două autoturisme. Ulterior, mai multe persoane au agresat membrii echipajului și au vandalizat autosanitara, în timp ce personalul medical se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acorda asistență medicală pacientului transportat”, a transmis DSU.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În pofida agresiunii, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

În urma atacului, șoferul autosanitarei a suferit un traumatism ocular. A fost necesară evaluarea medicală de specialitate, iar șoferul a fost supus unei intervenții chirurgicale în cursul nopții. 

DSU consideră că un asemenea incident „este de o gravitate deosebită și nu poate fi tolerat”.

„O ambulanță aflată în misiune transportă oameni care au nevoie de ajutor și este deservită de profesioniști care au o singură misiune: salvarea vieții. Atacarea unui echipaj medical și blocarea intenționată a unei ambulanțe aflate în misiune nu pun în pericol doar personalul medical, ci și pacientul transportat și, indirect, capacitatea sistemului de urgență de a răspunde altor persoane care pot avea nevoie, în acel moment, de ajutor”, a precizat DSU.

Ambulanța vandalizată, achiziționată recent prin PNRR

Autosanitara atacată este un mijloc de intervenție nou, achiziționat recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe și de creștere a capacității sistemului de urgență.

Din cauza avariilor, ambulanța va fi indisponibilă pentru o anumită perioadă, până la efectuarea reparațiilor și readucerea sa în condiții de deplină siguranță în activitatea operativă.

„Ca urmare a avariilor produse, această ambulanță va fi indisponibilă pentru o anumită perioadă, până la efectuarea reparațiilor și readucerea sa în condiții de deplină siguranță în activitatea operativă. Astfel, dincolo de agresarea personalului și de punerea în pericol a pacientului transportat, printr-un asemenea act este afectată direct capacitatea serviciului de ambulanță de a răspunde altor urgențe”, a precizat DSU.

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Salvatori atacați cu topoare și pietre în Cluj Foto: dejeanul.ro
Salvatori atacați cu topoare și pietre în Cluj Foto: dejeanul.ro

Instituția subliniază că o ambulanță scoasă din intervenție înseamnă „o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare”.

DSU verifică posibila legătură cu zvonurile despre „ambulanțele negre”

În urma incidentului grav, DSU atrage atenția asupra pericolului reprezentat de răspândirea în spațiul public și pe platformele de socializare a unor informații false referitoare la activitatea ambulanțelor și a serviciilor de urgență.

„Potrivit informațiilor preliminare disponibile, urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse «ambulanțe negre» sau ambulanțe care ar «fura copii». Asemenea afirmații sunt false și profund periculoase. Ambulanțele SAJ și SMURD sunt mijloace operative ale sistemului de urgență, iar misiunile acestora sunt coordonate și monitorizate prin structurile de dispecerat ale sistemului integrat de urgență. Ele sunt trimise acolo unde există oameni care au nevoie de ajutor medical”, a anunțat DSU.

Instituția avertizează că asemenea informații nu pot fi tratate ca simple zvonuri atunci când ajung să provoace reacții violente.

„Informații false precum cele referitoare la presupuse «ambulanțe negre» care ar răpi sau «fura copii», reapărute periodic în mediul online, nu pot fi tratate ca simple zvonuri lipsite de consecințe. Atunci când asemenea falsuri ajung să determine persoane să blocheze, să amenințe sau să atace o ambulanță reală, aflată în misiune și transportând un pacient, dezinformarea depășește spațiul virtual și devine un risc concret pentru siguranța publică”, explică DSU.

„Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală”, subliniază instituția.

Apel către utilizatorii rețelelor sociale

DSU atrage atenția și asupra responsabilității operatorilor platformelor de socializare în prevenirea amplificării și răspândirii informațiilor false care pot genera comportamente periculoase, acte de violență sau amenințări la adresa siguranței publice.

„În același timp, incidentul readuce în atenție responsabilitatea majoră pe care o au și operatorii platformelor de socializare în prevenirea amplificării și răspândirii informațiilor false susceptibile să genereze comportamente periculoase, acte de violență sau amenințări la adresa siguranței publice. Facem, de aceea, un apel atât către utilizatorii rețelelor sociale să verifice informațiile înainte de a le distribui, cât și către operatorii platformelor digitale să trateze cu maximă responsabilitate conținutul fals care poate pune în pericol viața și integritatea persoanelor sau poate împiedica desfășurarea intervențiilor serviciilor de urgență”, a precizat DSU.

Instituția subliniază că libertatea de exprimare trebuie protejată, însă informațiile false care pot determina violență împotriva salvatorilor sau pot împiedica acordarea asistenței medicale nu trebuie minimalizate.

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„Ceea ce începe ca o informație falsă distribuită pe un telefon se poate termina cu un salvator ajuns în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță scoasă temporar din serviciu”, avertizează DSU.

DSU: „Echipajele de urgență trebuie protejate”

Departamentul pentru Situații de Urgență transmite că echipajele medicale și toate structurile de intervenție trebuie să poată acționa în siguranță, fără violență, amenințări sau intimidări.

„Echipajele medicale și toate structurile de intervenție trebuie să poată acționa în siguranță și fără a fi supuse violenței, amenințărilor sau intimidării. Orice agresiune îndreptată împotriva personalului aflat în misiune poate întârzia acordarea asistenței medicale de urgență și poate avea consecințe dramatice pentru persoane nevinovate”, transmite DSU.

Serviciile de urgență vor continua să răspundă solicitărilor populației. În situațiile în care există informații privind un risc concret pentru siguranța echipajelor, intervențiile vor fi coordonate astfel încât personalul medical să poată ajunge la pacient și să își desfășoare misiunea în condiții de siguranță, inclusiv cu sprijinul structurilor de ordine publică, atunci când situația o impune.

„Ambulanța care răspunde unei solicitări de urgență nu reprezintă un pericol pentru comunitate. Ea vine pentru a salva. În interiorul ei sunt oameni care intervin pentru copilul, părintele, ruda sau vecinul cuiva și care, într-o altă zi, pot veni să ne salveze pe oricare dintre noi”, transmite DSU.

Departamentul pentru Situații de Urgență este alături de personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj implicat în incident și urmărește evoluția stării de sănătate a colegului rănit.

DSU susține, de asemenea, demersurile organelor competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii incidentului, identificarea persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

„Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă. Iar transformarea unor informații false din mediul online în acte de violență reprezintă un pericol pe care întreaga societate trebuie să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate”, conchide Departamentul pentru Situații de Urgență.

Polițiștii au demarat verificări și au deschis un dosar penal cu privire la faptele produse.   

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