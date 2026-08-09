 Revolta legumicultorilor: roșiile pleacă din Olt cu 1,5 lei și ajung la peste 5 lei în Ardeal. Cer controale și eliminarea samsarilor | adevarul.ro
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Revolta legumicultorilor: roșiile pleacă din Olt cu 1,5 lei și ajung la peste 5 lei în Ardeal. Cer controale și eliminarea samsarilor

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Producătorii de legume, chemați în Cisnădie de cumpărători să-și vândă marfa direct, cer ca în toată țara să se controleze piețele și să se elimine comercianții care se folosesc de certificate de producător și cumpără și revând la prețuri mari, blocându-le marfa în vârf de producție.

Legumicultorii din sud și-au vândut marfa la Cisnădie direct din camioane FOTO: arhiva M. Chesnoiu
Legumicultorii din sud și-au vândut marfa la Cisnădie direct din camioane FOTO: arhiva M. Chesnoiu

Legumicultorii din sudul țării care au fost contactați direct de consumatori din Cisnădie, județul Sibiu, și invitați să-și vândă marfa în piața volantă, astfel încât și clienții și cumpărătorii să aibă un preț bun, spun că semnale similare le vin și din alte zone ale țării.

Ne-au mai contactat și din Târgu Mureș, și din Brașov, și din Sebeș, și din Mediaș, și din Alba Iulia”, a precizat fermierul Mihai Chesnoiu, pentru „Adevărul”. Consumatorii, spune fermierul, vor legume proaspete la prețuri pe care să și le permită, or în vestul țării legumele se vând scump în piețe, pe drumul de la producător către consumator intervenind comercianți care nu-și recunosc însă statutul.

„Să-i ia pe certificate de producători, să arate ce culturi au”

Pe comercianții cinstiți eu i-am apărat și i-am protejat mereu. Și am spus că marfa noastră are nevoie de vânzători. Noi nu putem să stăm în fermă și să producem și să fim și la piață. Dar dacă ei vând cu obiecții când la noi se aruncă, nu mai suntem parteneri. Ei spun – Dom'le, eu nu vreau să mă lupt cu volume mari de marfă, că mă doare spatele. Și eu vând două baxuri, iau 300 de lei și mi-ajunge. - Trebuie puși la punct. Trebuie încadrați cumva într-o formă juridică de organizare. Nu se mai poate să lucreze pe certificate de producători. În primul rând ei se prezintă ca producători și, dacă nu se prezintă cum trebuie, nouă nu ne fac fală”, susține legumicultorul oltean.

Fermierul numește cel puțin două instituții care, în urma controalelor realizate, fiecare pe domeniul pe care îl controlează, ar putea pune ordine în sector.

Să vină să-i ia pe transabilitate. Este simplu. Acum au drone. Toate direcțiile agricole și toate sucursale APIA au drone de verificare a culturilor. Să-i ia pe certificate de producători, să arate ce culturi au. Sunt în nomenclatura de specialitate trecute cantitățile obținute pe fiecare suprafață. Să caute ei cât au vândut în piață, e simplu de tot. Să vadă ce cantități au trecut în certificat, de când sunt în piață, de cât timp vând produsul respectiv, se poată face o minimă verificare”, susține Chesnoiu. Comercianții fiscalizați sunt deja la alt nivel, lucrează cu depozite, lucrează cu marile lanțuri de retail, în schimb fermierii sunt puși în situații imposibile de falșii producători, mai spune legumicultorul din Grădinari, Olt.

Îmi place comerțul civilizat, toți ne dorim asta. Dar nu mai suport să văd cum toată agricultura dispare și ei preferă să facă un bănuț mic și nemuncit. Măcar eliberează piața o perioadă, lasă-ne să ne vindem volumele de marfă și revii după!”, insistă legumicultorul care a fost nevoit ca la Cisnădie să le vândă oamenilor veniți să cumpere legume aduse din bazinele legumicole din sudul țării direct din camioanele cu marfă.

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Fermierul susține că falșii producători nu fac altceva decât să le blocheze legumicultorilor o piață de desfacere.

Țin piețe ocupate să vândă o cutie de roșii. Îți bat joc de noi la propriu, țin prețurile sus, nu cumpără de la noi, sau negociază la sânge, ne scad din bani, profită de necazul oamenilor”, mai spune Chesnoiu.

Cei care le-ar putea da o mână de ajutor producătorilor adevărați sunt responsabilii piețelor și reprezentanții administraților locale, susține Mihai Chesnoiu. Aceștia ar putea susține fie eliberarea piețelor de falșii producători, fie amenajarea de piețe volante pentru perioadele în care se înregistrează vârf de producție, astfel încât cumpărătorii să aibă acces la produse proaspete și la prețuri mai mici, iar producătorii să-și poată valorifica munca la prețuri ceva mai ridicate decât cele pe care le obțin în această perioadă de la samsarii care cumpără en-gros.

Mihai Chesnoiu dă exemplu tomatele, care se vând în bazinele în care sunt produse, în sistem en-gros, de la sub 1 leu/kg și până la cel mult 1,5 – 2 lei/kg, iar în piețele din vestul țării ajung la peste 5 lei/kg.

La 1,3 lei/kg nu rentează să o recoltezi. Nu-i ca roșia de câmp. Roșia de solar e mai pretențioasă, sunt costuri mai mari în întreținere, mult mai mari. Gândiți-vă că plecăm cu un handicap de 15.000 de lei, în cazul meu, numai sămânța. Pe lângă încălzirea răsadului, substrat, pregătirea solariilor. Cu 25.000 de lei am schimbat niște folii pe la solar, în toamnă. Lucrez în fiecare toamnă, repar, astfel încât să nu fac o cheltuială mare deodată, să eșalonez întreținerea structurilor”, a exemplificat fermierul.

„Ardealul ne-a întins o mână”

Legumicultorul din Olt spune că până acum nu a vândut în Ardeal, deși exploatează suprafețe semnificative, cultivând legume atât în câmp cât și în spațiu protejat. A reușit, în toți acești ani, să-și vândă marfa fie către depozite, fie direct către rețeaua de retail.

Ardealul ne salvează acum, în momentele astea. Ardealul ne-a întins o mână și ne-a ajutat. E și nevoia noastră e și nevoia consumatorului de a ajunge direct la marfa noastră”, a mai spus Chesnoiu.

Fermierul spune că pe producători i-ar ajuta în această perioadă organizarea de piețe volante în cât mai multe zone ale țării, la care să aibă acces direct producătorii și consumatorii finali, iar pe termen lung soluția ar fi amenajarea de piețe moderne, cu spații de parcare și condiții decente și pentru vânzători și pentru cumpărători, piețele tradiționale fiind astăzi evitate de consumatori din cauza lipsei facilităților.

Acum se pot organiza piețe volante o dată sau două ori pe săptămână, pentru că oamenii n-au timp să vină să vândă. Producătorii au și alte treburi în ferme. Și, astfel, și oamenii se pot organiza, cumpărătorii, să cumpere volume mai mari pentru necesarul de 3-4 zile până la următoarea desfacere, astfel încât să evite prețurile mari de acolo, să ne ajute și pe noi să desfacem volume mai mari”, a mai arătat Chesnoiu.

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