Duminică, 17 August 2025
Zelenski: refuzul Moscovei de a accepta armistițiul „complică situația”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistițiu, care potrivit lui „complică situația” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP.

Refuzul Rusiei de a face pace „complică situația” spune președintele Ucrainei / Sursa foto: Reuters
„Observăm că Rusia respinge numeroase apeluri la un armistițiu și nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situația. Dacă nu este dispusă să execute un simplu ordin de a înceta atacurile, ar putea fi nevoie de eforturi semnificative pentru a convinge Rusia să vrea să implementeze ceva mult mai important: o coexistență pașnică cu vecinii săi timp de decenii", a scris Zelenski pe rețelele sale de socializare în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Președintele ucrainean a anunțat sâmbătă că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, notează Reuters, potrivit Agerpres. 

Șeful statului ucrainean a spus că țara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA și Rusia și a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuțiilor în toate etapele.

Trump și Zelenski au avut sâmbătă dimineață o discuție telefonică de peste o oră şi jumătate, care s-a desfășurat în timpul revenirii liderului american la Washington, la bordul Air Force One.

Întâlnirea din Alaska între președinții Donald Trump şi Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunța rezultate concrete.  

Putin i-ar fi spus lui Trump că ar putea ceda teritorii daca primește regiunea Donețk

  Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui Donald Trump că ar fi dispus să înghețe linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie în schimbul regiunii Donețk, informează Financial Times, citată de theguradian.com.

Potrivit publicației, liderul rus a făcut această propunere în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska de vineri, citând patru persoane cu cunoștințe directe despre discuții.Într-o declarație postată sâmbătă pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a afirmat: „Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei, iar nicio chestiune, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina.”   

Rusia

