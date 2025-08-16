Nicușor Dan, prima reacție după summitul Trump–Putin: „O primă etapă pentru a începe negocierile de pace”

Președintele Nicușor Dan a comentat summitul desfășurat în Alaska între liderii mondiali Donald Trump și Vladimir Putin. Șeful statului a spus că reuniunea reprezintă „o primă etapă pentru a începe negocierile de pace” în războiul din Ucraina.

Șeful statului a apreciat inițiativa președintelui american, pe care o consideră „menită să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”. Totodată, a punctat că viitoarele discuții trebuie să țină cont de interesele Ucrainei și ale europenilor.

„Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, a transmis Nicușor Dan sâmbătă, 16 august, într-o postare pe platforma X, salutând totodată vizita președintelui Volodimir Zelenski la Washington, pe care o consideră „esențială” pentru definirea unei strategii comune de negociere.

Președintele României a subliniat importanța presiunii politice exercitate de SUA asupra Moscovei și a pledat pentru organizarea unui summit trilateral – Trump, Putin, Zelenski – cu sprijin european.

„Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze. Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță”, a adăugat Nicușor Dan.

În plus, șeful statului a amintit că, în cadrul Coaliției de Voință, au fost discutate garanțiile de securitate necesare Ucrainei, iar implicarea Statelor Unite, anunțată de Trump, este „salutară și determinantă în procesul de pace”.

Summitul din Alaska, desfășurat pe 15 august, s-a încheiat fără un acord privind încetarea ostilităților. Deși existau așteptări privind un armistițiu, discuțiile au rămas la nivelul unor angajamente vagi și promisiunea unor viitoare negocieri.