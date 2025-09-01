search
Luni, 1 Septembrie 2025
„Vrăjitoarele nopții" 2.0. Cum instrumentalizează Kremlinul imaginea femeii pe câmpul de luptă din Ucraina

Război în Ucraina
De la declanșarea invaziei asupra Ucrainei în februarie 2022, în zonele ocupate de trupele ruse au început să apară unități formate exclusiv din femei voluntare. Acestea îndeplinesc roluri care, oficial, le sunt interzise în armata regulată rusă: lunetiste, operatoare de drone sau chiar comandând unități paramilitare.

Autoritățile ruse din teritoriile ocupate accelerează formarea unităților exclusiv feminine/ FOTO:X
Autoritățile ruse din teritoriile ocupate accelerează formarea unităților exclusiv feminine/ FOTO:X

Pe 9 octombrie 2024, Iulia Gubanova, administratoarea districtului Iakîmivka din regiunea ocupată Zaporojie, apare într-un mesaj video transmis pe canalul său de Telegram. Poartă un tricou inscripționat cu mesajul „Echipa lui Putin”, iar în spatele ei tronează portretul președintelui rus. Gubanova anunță că se alătură unității de voluntari BARS-Sarmat, înființată recent în regiune. Misiunea sa: să conducă un detașament format exclusiv din femei, destinat testării dronelor în condiții reale de luptă.

Noua unitate, botezată simbolic „Vrăjitoarele Nopții 2.0”, a fost creată prin apeluri succesive de recrutare lansate pe Telegram. Primele imagini difuzate arată cinci femei în uniforme de camuflaj, exersând cu drone, arme de asalt sau grenade, sub sloganul: „Lovim fără ezitare”.

Extinderea recrutării feminine

Potrivit Katerinei Stepanenko, expertă în cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia și autoritățile din teritoriile ocupate accelerează formarea unităților exclusiv feminine. În ciuda restricțiilor legale — femeile pot fi recrutate doar pentru roluri de suport, potrivit articolului 42 din legea federală a serviciului militar —, realitatea din teren arată o tendință clară de extindere a prezenței feminine pe linia frontului.

Un exemplu concludent este o filmare publicată pe 17 februarie 2025, ce prezintă perspectiva unui atac cu dronă FPV traversând Niprul și lovind un adăpost. Descrierea precizează că operațiunea a fost executată de femeile din „Vrăjitoarele Nopții 2.0”, însă autenticitatea implicării directe nu poate fi verificată.

Recrutare paralelă cu armata regulată

Unitățile BARS (Forțele de Rezervă de Luptă) au fost create sub tutela Ministerului rus al Apărării. Cu timpul, ele au evoluat într-o rețea de formațiuni semi-autonome, funcționând, potrivit analiștilor, asemenea unor companii militare private. În lipsa suficienților voluntari bărbați, aceste unități oferă femeilor o cale de acces la poziții de luptă, ocolind restricțiile oficiale.

Dmitri Rogozin, fost șef al agenției spațiale Roscosmos și fondatorul BARS-Sarmat, declară că inițiativa sa are sprijinul Ministerului Apărării. După rebeliunea grupului Wagner din 2023, autoritățile ruse au consolidat controlul asupra acestor structuri paramilitare, integrându-le formal în arhitectura de război a statului.

Cine sunt femeile din aceste unități?

Pe lângă detașamentul condus de Gubanova, există și alte formațiuni paramilitare care includ femei. Una dintre cele mai vizibile este unitatea „Española”, creată în 2022 de fani radicali ai unor echipe de fotbal ruse, sub umbrela companiei militare Redut. Un an mai târziu, unitatea a început să recruteze femei cu scopul formării unui pluton de lunetiste. În octombrie 2023, o luptătoare cunoscută sub apelativul „Afina” (Myrtille) a fost decorată pentru ghidarea focului de artilerie în regiunea Donețk. O altă combatantă, „Furtună”, a fost distinsă pentru acțiunile sale la Bahmut.

La rândul său, batalionul Borz, tot sub Redut, a creat două unități exclusiv feminine: una de lunetiste și alta de operatoare de drone. Recrutările sunt anunțate pe VKontakte și includ oferte financiare atractive: salarii lunare de peste 2.000 de euro, prime de performanță și compensații în caz de rănire sau deces de până la 53.000 de euro. Pentru distrugerea unui sistem HIMARS sau a unui tanc Leopard, recompensa poate ajunge la 10.000 de euro.

Naționalism, propagandă și memoria sovietică

Oficial, implicarea femeilor în luptă este prezentată drept o continuare a eroismului sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial. Denumirea „Vrăjitoarele Nopții 2.0” face trimitere directă la celebrul regiment feminin de bombardament nocturn, care a terorizat trupele naziste în anii '40. Rogozin însuși a publicat pe Telegram imagini de arhivă cu aviatoarele sovietice, evocând „moștenirea glorioasă” a acelor femei-combatanți.

Această referință istorică este reluată și de alte unități. În februarie 2024, „Española” a publicat o imagine cu Aliya Moldagulova, eroină sovietică din Kazahstan, folosită ca simbol inspirațional. Potrivit sociologului Anna Colin Lebedev, aceste repere sunt instrumente eficiente pentru a mobiliza femeile, mai ales pe fondul narațiunii oficiale care prezintă războiul din Ucraina drept o reeditare a luptei împotriva nazismului.

O soluție pentru „cota” de carne de tun?

Analiza ISW din iunie 2025 arată că recrutarea femeilor are și o componentă pur administrativă. Kremlinul impune cote stricte regiunilor și administrațiilor din teritoriile ocupate privind trimiterea de luptători pe front. În lipsa unui flux constant de recruți bărbați, autoritățile apelează tot mai des la femei pentru a-și atinge obiectivele.

„Pe cine trimit la luptă contează mai puțin pentru Kremlin, atâta timp cât cifrele sunt atinse”, afirmă Stepanenko. Recrutarea este disimulată sub forma unor inițiative locale sau private, pentru a nu contrazice propaganda oficială care acuză Kievul că își mobilizează femeile „cu forța”.

Dronele – rol „acceptabil” pentru femei

Faptul că multe femei sunt repartizate în unități de operare a dronelor nu este întâmplător. Este un domeniu perceput ca mai puțin solicitant fizic, în care lipsa unei pregătiri militare prealabile este compensată de instruiri scurte pe teren. În plus, sectorul dronelor este încă insuficient structurat în armata rusă, iar unitățile de voluntari oferă soluții rapide pentru a acoperi acest gol.

O mobilizare tăcută

În ciuda vizibilității crescânde, autoritățile de la Moscova evită să oficializeze amploarea participării feminine la război. Recrutările sunt gestionate de batalioane de voluntari, structuri paralele sau semi-private, tocmai pentru a menține o distanță simbolică față de Kremlin. Astfel, regimul își poate conserva mesajul oficial: armata rusă nu trimite femei pe front, spre deosebire de „inamicul ucrainean”.

Este o strategie calculată, care permite Moscovei să își atingă obiectivele de mobilizare fără a-și compromite narațiunea propagandistică.

Rusia

