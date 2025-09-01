Un grup de generali din armata ucraineană atrag atenția asupra necesității de a ajusta strategia de atac în raport cu Rusia, punând mai puțin accent pe loviturile în adânciea teritoriului rus și mai mult pe atacurile în zonele apropiate frontului. Aceasta este poziția exprimată recent de expertul în radioelectronica și comunicații, Serghei Beskrestnov, cunoscut și sub pseudonimul „Serhiy Flesh” pe canalul său de Telegram.

Potrivit acestuia, multe dintre țintele de pe front se află într-o zonă operațională de 50-200 de kilometri dincolo de linia frontului, o distanță ce se dovedește dificil de atins cu „HIMARS”-urile disponibile Ucrainei. În aceste zone se află atât tehnică militară, cât și efective de soldați, echipamente tehnologice sofisticate și importante obiective logistice ale armatei ruse.

„Atacurile asupra obiectivele de la distanțe mari de pe teritoriul Rusiei sunt importante din punct de vedere informațional, dar nimeni nu furnizează date concrete despre eficiența acestora”, subliniază Beskrestnov. „Câte lovituri au avut loc? Care este procentajul de succes? Ce pagube au suferit rușii și ce pierderi au avut în urma acestora? Care sunt costurile acestora pentru noi? Aceste întrebări rămân adesea fără răspuns, iar ceea ce vedem în mass-media este doar o imagine estetică, fără o evaluare reală a impactului.”

Un plan mai eficient pentru lovituri directe pe teren

Mai aproape de linia frontului, însă, există oportunități mult mai mari de a da lovituri eficiente, cu efecte rapide și directe asupra unităților ruse. Așadar, expertul sugerează că se poate interveni mult mai eficient pe direcțiile de atac mai apropiate de front, unde se pot livra încărcături explozive mult mai mari, care pot provoca daune semnificative inamicilor și pot influența rapid cursul luptei.

„Probabil că de aceea rușii intenționează să producă o parte semnificativă din dronele Shahed cu control radio, pentru atacurile în apropierea frontului”, a adăugat Beskrestnov.

Această recomandare nu este prima avertizare de acest tip din partea lui Beskrestnov. În trecut, expertul a anticipat corect capacitatea Rusiei de a lovi cu drone maritime navele și infrastructura portuară ucraineană. Chiar înainte ca o astfel de lovitură să fie aplicată asupra navei „Simferopol” a Flotei Mării Negre a Ucrainei, Beskrestnov a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor mari ce amenință infrastructura navală a Ucrainei.

Pe fondul acestor analize, se conturează o tendință tot mai clară: generalii ucraineni sugerează o schimbare de strategie, propunând concentrarea eforturilor de atac asupra unor ținte mai accesibile, dar cu un impact semnificativ asupra forțelor rusești. Această tactică ar putea aduce beneficii imediate și de lungă durată, în timp ce loviturile din adâncimea teritoriului rusesc, deși spectaculoase, nu aduc neapărat rezultatele dorite.