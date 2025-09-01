Video Putin, ironizat pentru modul în care a fost primit în China: „Un oaspete care ar fi bine să plece cât mai curând posibil”

Jurnaliștii din Azerbaidjan au scris despre contrastul evident dintre modul în care președintele Ilham Aliyev și liderul rus Vladimir Putin au fost primiți în China, în cadrul summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

Potrivit relatărilor, la aterizarea avionului președintelui azer în Tianjin, primirea a fost una impresionantă: gardă de onoare, covor roșu, zâmbete și oficiali de rang înalt. Scena a demonstrat caracterul strategic al relațiilor dintre Beijing și Baku. O primire similară a avut și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, întâmpinat cu solemnitate și semne clare de respect și alianță, scrie dialog.ua.

În schimb, sosirea lui Vladimir Putin a fost marcată de formalitate și răceală: fără gardă de onoare, fără gesturi de căldură, iar vizita sa a părut mai degrabă o obligație diplomatică decât un eveniment de importanță reală.

„Dacă Aliyev și Erdogan au fost primiți ca parteneri strategici respectați, Putin a fost tratat ca un oaspete incomod, de care Beijingul dorea să plece cât mai curând posibil. Contrastul vizual este atât de evident”, a comentat presa azeră.

Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan s-au deteriorat puternic după ce Kremlinul a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru doborârea unui avion civil azer în decembrie 2024.

Tensiunile au fost amplificate de un raid al forțelor ruse de securitate la Ekaterinburg împotriva imigranților azeri, în urma căruia două persoane au murit, precum și de recentele atacuri ale armatei ruse asupra infrastructurii azere din Ucraina.

Anterior, președintele Ilham Aliyev a acuzat Rusia de atacuri deliberate asupra obiectivelor azere din Ucraina și a avertizat Kremlinul împotriva oricăror acțiuni agresive îndreptate spre Azerbaidjan.