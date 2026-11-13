Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă

Vladimir Putin ar fi devenit bunic pentru a patra oară, după ce fiica sa cea mică, Katerina Tihonova, ar fi născut un băiat în august 2025. Informația a fost descoperită de jurnaliști în documente ale registrelor de stare civilă din Rusia, ajunse în spațiul public. Copilul ar fi primit numele Adrian și ar purta numele de familie al mamei, Tihonov.

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Potrivit publicației Agentstvo, care citează mai multe documente consultate, băiatul s-a născut la Moscova, pe 15 august 2025. În documente, prenumele tatălui nu este menționat, însă patronimicul copilului apare ca Igorevici, indiciu care i-a determinat pe jurnaliști să îl asocieze cu Igor Zelenski, coregraf și fost director al Baletului de Stat Bavarez.

Katerina Tihonova este una dintre fiicele lui Vladimir Putin, iar Igor Zelenski este considerat de presa rusă tatăl copiilor acesteia. Numele Adrian, ales pentru băiat, are origini latine și este asociat cu vechea Romă.

Katerina Tihonova Foto: Arhiva Adevărul

Certificatul de naștere ar fi fost eliberat după aproape 11 luni

Un detaliu remarcat de jurnaliști este întârzierea înregistrării oficiale a nașterii. Potrivit documentelor consultate, un prim certificat ar fi fost emis chiar în ziua nașterii, de către Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, cunoscut și drept spitalul Kremlinului.

Certificatul de naștere înregistrat la oficiul de stare civilă din districtul Certeanovski, Moscova, ar fi fost însă eliberat abia pe 10 iulie 2026, la aproape 11 luni de la venirea pe lume a copilului.

Legislația rusă prevede că părinții trebuie să declare nașterea unui copil în cel mult o lună. Jurnaliștii de la Agentstvo iau în calcul posibilitatea ca întârzierea să fi avut legătură cu dorința familiei de a păstra nașterea secretă sau cu procedurile administrative generate de faptul că părinții au nume de familie diferite.

Informațiile despre nașterea celui de-al doilea copil al Katerinei Tihonova și despre paternitatea lui Igor Zelenski se bazează pe documentele analizate de jurnaliști și nu au fost confirmate public de cei implicați.