Nicușor Dan, replică tăioasă unui jurnalist care i-a cerut explicații despre șeful SPP: „Nu vreți să vă oferim puțină răzbunare?”

Un schimb tensionat de replici a avut loc joi seară, la Dublin, între președintele Nicușor Dan și un jurnalist care i-a reproșat că îl menține în funcție pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, în ciuda controverselor legate de trecutul acestuia. Șeful statului a respins ideea unei demiteri ca formă de răzbunare: „Nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare?”.

Foto: GEORGE CALIN

Vă prezentăm dialogul integral dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul de la Radio România, Bogdan Isopescu, care i-a cerut explicații pentru menținerea în funcție a șefului SPP:

Jurnalist: Dacă mai îmi permiteți, o întrebare în legătură cu domnul Pahonțu. Înainte de a veni la acest summit, am avut curiozitatea să mă uit din istoria postdecembristă, din statele din jumătatea de est a Europei, unde au mai existat astfel de cazuri, Germania, Polonia, cu care ne-am vrea să ne comparăm. Să știți că nu prea sunt. Cazuri în care un angajat al unei structuri de forță, ofițer, a participat, a stat în mașină, fie că a dormit sau nu, dar nu a primit comandă de a interveni, dar a fost în structurile de forță la Revoluția din România. Pentru un astfel de de caz, în Polonia au fost demisii, și nu numai în Polonia, în Germania, în momentul în care au fost aflate aceste informații, dincolo de acest lucru și dincolo de uman, există oameni, mame ale căror copii trăiesc acum, au murit la Revoluție. Acea generație sunt de vârsta dumneavoastră, a mea. În momentul în care aude acest scandal, vă identifică pe dumneavoastră cu pușca care a stat în spatele…

Nicușor Dan, președintele României: Care pușcă?

Jurnalist: Prin domnul Pahonțu. Este o metaforă.

Nicușor Dan: Eu cred că oamenii ăia nu au fost omorâți de niște metafore.

Jurnalist: Nu, de niște structuri de forță, iar din acea structură de forță făcea parte și domnul Pahonțu. De ce vă agățați de domnul Pahonțu atât de tare?

Nicușor Dan: Cred că întrebarea adevărată pe care dumneavoastră mi-o puneți este: „Nu vreți să ne oferiți puțină răzbunare”? Eu nu am venit aici, după cum nu am mers nici la Primăria Capitalei pentru a răzbuna. Mandatul meu este să pun niște lucruri în ordine și cred că este enorm, enorm de mult de făcut în direcția asta.

Jurnalist: Mă scuzați, nu trebuie să spuneți că eu cer răzbunare sau că spun. V-am dat niște exemple din Europa, unde oamenii au demisionat pentru lucruri mai mici, atât. Mulțumesc.

Scandalul din jurul generalului Lucian Pahonțu, aflat la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP) din 2005, a izbucnit după o investigație Recorder publicată în august 2026, care a dezvăluit că acesta ar fi făcut parte din dispozitivul Trupelor de Securitate prezent în zona Hotelului Intercontinental în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, în timpul reprimării Revoluției. Investigația a vizat și prezența sa în dispozitivul de ordine publică în timpul Mineriadei din iunie 1990. Pahonțu a respins acuzațiile, susținând că avea atribuții exclusiv în domeniul transmisiunilor și că nu a participat la represiune. În urma dezvăluirilor, CNSAS a reluat verificările privind trecutul său, iar menținerea sa în funcție de către președintele Nicușor Dan a provocat controverse și proteste.

O altă investigație, publicată în septembrie, a susținut că aproximativ 30% din teza de doctorat a generalului ar conține pasaje plagiate.

Interdicția impusă jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni

Cu doar trei zile în urmă, președintele Nicușor Dan a avut un alt schimb de replici tensionat cu un jurnalist, de această dată la Palatul Cotroceni. Șeful statului i-a interzis jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă pe întreaga durată a mandatului, după ce acesta l-a întrebat despre activitatea procurorului general Cristina Chiriac. Decizia, motivată de președinte prin mesajele jignitoare pe care jurnalistul i le-ar fi adresat anterior pe rețelele sociale, a provocat reacții critice din partea organizațiilor de presă și a unor reprezentanți ai mediului politic.