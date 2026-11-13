George Simion îl acuza pe Nicușor Dan ca s-a implicat direct în lupta politica, inclusiv în demiterea lui Ilie Bolojan. Afirmațiile vin după ce președintele României a lansat mai multe atacuri la adresa AUR în conferință de presa de acum doua zile.

Atacuri între Nicușor Dan și George Simion Foto: AFP

„Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a depășit orice limită și poziția noastră e că Nicușor Dan minte continuu, întruna, repetat, de foarte multe ori.

Nicușor Dan minte! Ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta cu privire la implicarea lui Nicușor Dan în evenimentele sociopolitice – o să fac o cronologie:

Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan, direct în dorința de instalare a lui Adrian Veștea ca premier. Pe tot parcursul acelor încercări penibile, a pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că n-o să treacă, pentru ca apoi să îl propună pe Luca Niculescu. A implicat toate instituțiile statului, nimeni nu are curaj să vorbească de asta. (..) Vreau să spun un lucru clar: ori minte ND, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există.

Cer românilor să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, cine minte: eu sau Nicușor Dan.

Demult și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos de votanții noștri, dar totodată de a-i jigni, arată că are un comportament divergent. Împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a declarat George Simion.

Ce a spus Nicușor Dan despre George Simion

Într-un alt episod al disputei, joi seară, 12 noiembrie, Nicușor Dan a respins acuzația lui George Simion potrivit căreia ar fi intervenit pentru ca protestul anunțat de AUR să nu fie autorizat, după cum a relatat Adevărul.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?»”, a declarat președintele. Acesta a continuat: „Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”.

Declarațiile veneau după ce liderul AUR susținuse că șeful statului ar fi „dat ordin” ca manifestația să nu fie autorizată. În același context, primarul general Ciprian Ciucu a precizat că nu știe să fi fost depusă o cerere pentru protest și că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care ține cont și de celelalte evenimente programate în București.