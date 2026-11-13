 George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în demiterea lui Ilie Bolojan: „Nicușor Dan minte. Împăratul este gol” | adevarul.ro
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Video George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că s-a implicat în demiterea lui Ilie Bolojan: „Nicușor Dan minte. Împăratul este gol”

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George Simion îl acuza pe Nicușor Dan ca s-a implicat direct în lupta politica, inclusiv în demiterea lui Ilie Bolojan. Afirmațiile vin după ce președintele României a lansat mai multe atacuri la adresa AUR în conferință de presa de acum doua zile.

Nicușor Dan si George Simion, în campania pentru prezidențiale
Atacuri între Nicușor Dan și George Simion Foto: AFP

„Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase, că a depășit orice limită și poziția noastră e că Nicușor Dan minte continuu, întruna, repetat, de foarte multe ori.

Nicușor Dan minte! Ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta cu privire la implicarea lui Nicușor Dan în evenimentele sociopolitice – o să fac o cronologie:

Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan, direct în dorința de instalare a lui Adrian Veștea ca premier. Pe tot parcursul acelor încercări penibile, a pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că n-o să treacă, pentru ca apoi să îl propună pe Luca Niculescu. A implicat toate instituțiile statului, nimeni nu are curaj să vorbească de asta. (..) Vreau să spun un lucru clar: ori minte ND, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există.

Cer românilor să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, cine minte: eu sau Nicușor Dan.

Demult și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos de votanții noștri, dar totodată de a-i jigni, arată că are un comportament divergent. Împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a declarat George Simion.

Ce a spus Nicușor Dan despre George Simion

Într-un alt episod al disputei, joi seară, 12 noiembrie, Nicușor Dan a respins acuzația lui George Simion potrivit căreia ar fi intervenit pentru ca protestul anunțat de AUR să nu fie autorizat, după cum a relatat Adevărul.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?»”, a declarat președintele. Acesta a continuat: „Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”.

Declarațiile veneau după ce liderul AUR susținuse că șeful statului ar fi „dat ordin” ca manifestația să nu fie autorizată. În același context, primarul general Ciprian Ciucu a precizat că nu știe să fi fost depusă o cerere pentru protest și că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care ține cont și de celelalte evenimente programate în București.

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