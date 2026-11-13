 Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii | adevarul.ro
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Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii

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Sorin și Emilia Ciortan, cei doi orădeni împușcați mortal în locuința lor din statul american Ohio, erau cunoscuți și apreciați în comunitatea românească din Cleveland. Stabiliți în Statele Unite de mai mulți ani, cei doi păstraseră legătura cu biserica și cu oamenii din jurul lor. Moartea lor a provocat o puternică emoție, iar familia a transmis un mesaj de adio în memoria celor doi.

Cei doi orădeni împușcați mortal în locuința lor din statul american Ohio.
Cei doi orădeni împușcați mortal în locuința lor din statul american Ohio. Foto: ebihoreanul.ro

Sorin și Emilia Ciortan aveau câte 71 de ani și locuiau în North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland. Cei doi au fost uciși pe 10 noiembrie, în propria casă, de fostul ginere, Ștefan Pascu, în vârstă de 71 de ani, care a fost găsit ulterior mort în subsolul locuinței, cu o rană prin împușcare aparent autoprovocată, notează ebihoreanul.ro

Cei doi soți erau originari din Oradea și s-ar fi stabilit în Ohio în 2014. Chiar dacă au plecat din țară, au continuat să păstreze legătura cu oameni din comunitatea românească.

Preotul Petru Stinea, de la Biserica Română Catolică de Rit Bizantin „Sfânta Elena” din Cleveland, a declarat pentru News 5 Cleveland că îi cunoștea personal pe Sorin și Emilia Ciortan. Aceștia frecventau biserica de mai bine de cinci ani și erau implicați în activitățile comunității.

Preotul i-a descris ca fiind oameni generoși, care îi ajutau pe cei din jur. Sorin era cunoscut pentru simțul umorului și obișnuia să îmbrace costumul lui Moș Crăciun la evenimentele organizate de biserică. Emilia, la rândul ei, se implica în pregătirile pentru slujbe, inclusiv în prepararea pâinii.

Potrivit preotului, familia avea trei copii: o fiică, un fiu stabilit în România și un alt fiu care locuiește în nord-estul statului Ohio.

În spatele tragediei ar fi existat un conflict mai vechi între Ștefan Pascu și fosta sa soție, fiica celor doi orădeni. Cei doi divorțaseră cu mai bine de zece ani în urmă, însă bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea.

Potrivit informațiilor prezentate de presa americană, femeia le-a spus polițiștilor, în apelul la 911, că fostul soț revenise recent din România și că, în ultima perioadă, comportamentul lui i se părea neobișnuit.

O altă nemulțumire a bărbatului ar fi fost legată de cei doi copii pe care îi avea cu fosta soție. Potrivit informațiilor relatate de Știrile Pro TV, Pascu ar fi fost deranjat că nu mai știa nimic despre aceștia.

Femeia a cerut ajutorul poliției chiar în ziua în care își sărbătorea aniversarea, după ce nu a reușit să ia legătura cu părinții săi și a observat mașina fostului soț în fața locuinței acestora.

Deocamdată, autoritățile americane nu au confirmat oficial motivul atacului și nici dacă bărbatul a ales în mod deliberat ziua de naștere a fostei soții pentru a comite crimele.

După moartea celor doi soți, pe pagina de Facebook a Emiliei Ciortan a fost publicat un mesaj emoționant, transmis în numele familiei. Autorul își exprimă durerea provocată de pierderea ambilor părinți și recunoștința pentru dragostea și sprijinul pe care aceștia le-au oferit.

„Astăzi îmi iau rămas-bun de la cei mai importanți oameni din viața mea: mama și tata. Am avut privilegiul să vă spun mamă și tată, să vă am aproape, să cresc cu grija, dragostea și sacrificiile voastre”, se arată în mesaj.

Mesajul vorbește și despre dorința de a mai putea petrece o zi alături de cei doi și de a le spune încă o dată cât de mult sunt iubiți.

„Mi-aș dori să mai am măcar o zi cu voi, să vă mai pot îmbrățișa o dată și să vă spun încă o dată cât de mult vă iubesc. Mamă, tată, nu vă spun adio. Vă spun că nu vă voi uita niciodată”.

Moartea soților Ciortan a îndurerat comunitatea românească din Cleveland, în care cei doi își făcuseră prieteni și erau cunoscuți pentru implicarea lor.

Duminică, 15 noiembrie, la Biserica „Sfânta Elena” va fi oficiată o slujbă în memoria lor. Înmormântarea celor doi este programată pentru săptămâna viitoare.

Sorin Ciortan ar fi împlinit 72 de ani chiar pe 12 noiembrie, la două zile după ce a fost ucis. Membrii comunității îi sărbătoriseră deja aniversarea, duminica precedentă, la biserică.

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