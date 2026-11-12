 Italia a revenit de la 0-1 și s-a impus în fața Franței | adevarul.ro
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Italia a revenit de la 0-1 și s-a impus în fața Franței

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Meci de gală pe stadionul „San Siro” din Milano. Echipa de fotbal a Italiei a câștigat cu 3-1, joi seara, în fața Franţei. Arbitrat de românul Istvan Kovacs, meciul a contat pentru Grupa 1 a Diviziei A din Liga Națiunilor.

Italienii au reușit o frumoasă revenire în fața Franței
Italienii au reușit o frumoasă revenire în fața Franței Foto: EPAImages

Rezultatul poate fi socotit drept surprinzător pentru cei care n-au văzut meciul. Desigur că Franţa era cotată cu prima șansă, iar acest statut a fost consolidat de faptul că a părut că a deschis scorul în minutul 10, când, după o eroare a lui Donnarumma, Olise a recuperat mingea, a pătruns în careu şi a finalizat cu un șut plasat, la colțul scurt.

Ușor-ușor, Italia a devenit tot mai curajoasă. Iar formația peninsulară a egalat în minutul 26, prin Pio Esposito, care a deviat în plasă mingea pasată de Cambiaghi. Francezii au reacționat imediat și Barcola a trimis în bară, în minutul 35. Astfel că la pauză rezultatul a fost egal, 1-1.

La reluarea partidei, în minutul 53, la şutul lui Olise, mingea a lovit din nou cadrul porții gazdelor. Apoi, în minutul 58, italienii au beneficiat de un penalty acordat prompt de Istvan Kovacs după ce Malo Gusto a acționat imprudent și l-a faultat pe Cambiaghi în propriul careu. Numai că Sebastiano Esposito, fratele lui Pio, a trimis mingea pe lângă poartă.

Roberto Mancini i-a trimis pe teren, în minutul 62, pe Vergara şi Dimarco, iar ultimul a dat pasa pentru golul lui Frattesi, un minut mai târziu. Francezii au acuzat șocul, iar Istvan Kovacs a mai dat un penalty pentru Squadra Azzura, pentru un fault la Vergara. Iar Pio Esposito a transformat, în minutul 75.

E de spus că nu s-au mai dictat două lovituri de la 11 metri împotriva Franței de la Franța din 10 decembrie 2022, de la meciul împotriva Angliei, la Cupa Mondială.

Zidane a efectuat patru schimbări, însă rezultatul de pe tabelă a rămas neschimbat. După 1-1 acasă, chiar la debutul lui Zinedine Zidane, Franța a cunoscut o nouă seară neagră în compania Italiei. E adevărat, la acest meci „Cocoșii” s-au prezentat fără căpitanul Mbappe, dar și a altor câtorva jucători cheie (Akliouche, O. Dembélé, P. Kalulu, M. Koné, Koundé, Lacroix, Lepaul, Saliba, Tchouaméni și M. Thuram).

În clasamentul Grupei 1 din Divizia A a Ligii Națiunilor, pe locul 1 a urcat Italia, cu 10 puncte (golaveraj +5), urmată de Franţa, cu 10 puncte (+3) și Belgia, cu 9 puncte. Turcia este ultima, fără vreun punct.

Harry Kane a disputat meciul 126 pentru Anglia
Harry Kane a disputat meciul 126 pentru Anglia Foto: EPAImages

În Grupa 3, Anglia a obținut o victorie cu 2-1 în fața Croației, pe „Wembley”. După ce a prezentat „Balonul de Aur” fanilor, Harry Kane a stabilit un nou record de prezențe pentru naționala Angliei și a marcat al doilea gol al echipei sale. Atacantul lui Bayern Munchen a bifat a 126-a selecție, depășindu-l astfel pe portarul Peter Shilton.

În aceeași grupă, Spania s-a impus cu 2-0 în Cehia, grație lui Baena și Pubill. Iar recordul de invincibilitate a ibericilor a ajuns la 43 de meciuri.

În Divizia C, prin victoria la limită (2-1) cu Letonia, Muntenegru și-a asigurat promovarea în Liga B a Ligii Națiunilor.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a cincea din Liga Naţiunilor:

Divizia A

Grupa 1

Turcia – Belgia 1-2

Au marcat: Arda Guler (min. 20), respectiv, De Bruyne (min. 27), De Ketelaere (min. 30)

Italia – Franţa 3-1

Au marcat: Pio Esposito (min. 26, 75 penalty), Frattesi (min. 63), respectiv Olise (min. 10)

Clasament: 1. Italia 10 puncte (+5), 2. Franța 10p (+3), 3. Belgia 9p (+2), 4. Turcia 0p.

Grupa 3

Cehia – Spania 0-2

Au marcat: Alex Baena (min. 39 penalty), Pubil (min. 90+6)

Anglia – Croaţia 2-1

Au marcat: Morgan Rogers (min. 24), Kane (min. 64 penalty), respectiv, Sucic (min. 59)

Clasament: 1. Spania 15 puncte, 2. Anglia 12p, 3. Croația 3p, 4. Cehia 0p.

Divizia C

Grupa 1

Albania – Finlanda 2-0

Au marcat: Muci (min. 35, Manaj (min. 50)

San Marino – Belarus 0-2

Au marcat: Gomanov (min. 12), Kontsevoy (min. 17)

Clasament: 1. Albania 12 puncte, 2. Belarus 10p, 3. Finlanda 7p, 4. San Marino 0p.

Grupa 2

Armenia – Cipru 1-1

Au marcat: Gharibyan (min. 58), respectiv, Pikis (min. 9)

Muntenegru – Letonia 2-1

Au marcat: Krstovic (min. 70), Maras (min. 90+1), respectiv, Melniks (min. 72)

Clasament: 1. Muntenegru 13 puncte, 2. Cipru 8p, 3. Armenia 5p, 4. Letonia 1p.

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