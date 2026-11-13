Politicienii americani cu cele mai mari șanse de a ajunge la Casa Albă după mandatul lui Trump. Cum arată cifrele unui sondaj realizat în SUA

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, din tabăra republicană, respectiv democrații Jon Ossoff și Pete Buttigieg se numără printre numele care încep să se contureze în perspectiva alegerilor prezidențiale americane din 2028. Un sondaj Reuters/Ipsos arată că cei patru au atras deja atenția unei părți importante a electoratului, deși niciunul nu și-a anunțat oficial candidatura.

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Foto: Arhivă

Alegerile primare pentru desemnarea candidaților celor două partide sunt încă la mai bine de un an distanță, iar preferințele alegătorilor se pot modifica până la începerea campaniei. Potrivit cercetării, 45% dintre republicanii chestionați îl consideră pe Marco Rubio un candidat „excelent” pentru Casa Albă, în timp ce JD Vance este apreciat astfel de 43% dintre respondenții republicani.

În tabăra democrată, senatorul de Georgia Jon Ossoff și fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg au obținut fiecare calificativul de „excelent” din partea a 29% dintre alegătorii partidului.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1.705 adulți americani, între care aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid. Cercetarea a fost încheiată luni, iar marja de eroare pentru respondenții republicani și democrați este de cinci puncte procentuale.

Deși popularitatea președintelui Donald Trump se află aproape de cel mai scăzut nivel din cariera sa, acesta continuă să influențeze dezbaterile despre viitorul politic al ambelor partide.

În Partidul Republican, alegătorii sunt împărțiți între cei care își doresc un succesor care să continue linia lui Trump și cei care preferă o distanțare față de actualul președinte. Democrații, în schimb, discută cât de ferm ar trebui să i se opună lui Trump, inclusiv dacă ar trebui să ia în calcul o nouă procedură de destituire.

Trump i-a întrebat pe unii dintre aliații săi pe cine ar prefera în cursa pentru nominalizarea republicană, pe Vance sau pe Rubio. Într-un interviu acordat duminică emisiunii „60 Minutes” de la CBS, președintele a spus că nu este obligatoriu să își exprime susținerea pentru unul dintre ei în alegerile primare.

Barbara Rezner, avocată din Florida și susținătoare a lui Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale, a declarat că l-ar prefera pe Marco Rubio în locul lui JD Vance. Ea îl consideră pe vicepreședinte prea apropiat de președinte și prea conservator.

„Rubio a reușit să-și facă treaba. A rămas în afara atenției majorității oamenilor pentru că nu a făcut nimic prea de stânga, prea de dreapta sau prea nebunesc”, a explicat aceasta.

O parte dintre nemulțumirile republicanilor față de Trump sunt legate de decizia acestuia de a declanșa războiul împotriva Iranului, conflict care a contribuit la scumpirea carburanților. Rubio a fost remarcat prin absența de la mai multe discuții privind negocierile de pace cu Iranul, deși ocupă funcția de secretar de stat.

La rândul său, Vance a dat semne că încearcă să se delimiteze de deciziile președintelui. El a afirmat public că înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului a avut drept cauză războiul cu Iranul.

În discuțiile despre viitorii candidați republicani apar și alte nume. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, este considerat o opțiune excelentă de 32% dintre alegătorii partidului. Donald Trump Jr. și senatorul texan Ted Cruz au, de asemenea, susținători, dar și numeroși contestatari.

Jon Ossoff și-a consolidat vizibilitatea în ultimele luni prin criticile directe la adresa lui Donald Trump, pe care l-a descris drept corupt și nepotrivit pentru funcția de președinte. Săptămâna trecută, senatorul a câștigat cursa pentru realegere în Georgia cu o diferență de 18 puncte procentuale, într-un stat pe care Trump îl câștigase cu două puncte în 2024.

Pete Buttigieg beneficiază de o notorietate mai mare la nivel național. Fostul secretar al Transporturilor a participat și la cursa pentru nominalizarea democrată din 2020. Cu toate acestea, sondajul arată că aproximativ unul din cinci democrați declară că nu a auzit niciodată de el. În cazul lui Ossoff, proporția celor care nu îl cunosc ajunge la aproximativ unul din trei.

În tabăra republicană, JD Vance este cunoscut aproape de întregul electorat al partidului, în timp ce aproximativ unul din șase respondenți spune că nu știe cine este Marco Rubio.

O notorietate ridicată încă dinaintea campaniei poate reduce cheltuielile necesare pentru promovarea unui candidat. Totuși, experiențele electorale anterioare arată că politicieni relativ necunoscuți pot câștiga rapid teren în timpul unei campanii, așa cum s-a întâmplat în cazul fostului președinte Bill Clinton.

În rândul democraților, și alte nume cunoscute sunt evaluate în perspectiva alegerilor din 2028. Fosta vicepreședintă Kamala Harris și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sunt considerați candidați „excelenți” de câte 23% dintre respondenții democrați.

Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentanta progresistă a statului New York în Camera Reprezentanților, obține o astfel de evaluare din partea a 15% dintre alegătorii partidului.

După alegerile de la jumătatea mandatului, Ocasio-Cortez a declarat pentru CNN că punerea sub acuzare a lui Trump ar trebui să rămână o posibilitate. Buttigieg a avut o poziție diferită, afirmând într-un interviu pentru revista „New Yorker” că nu este „foarte interesat” de o asemenea procedură.