 Trei persoane au ajuns la spital după o scurgere de clor la Chimcomplex, în Râmnicu Vâlcea. 260 de persoane au fost evacuate | adevarul.ro
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Trei persoane au ajuns la spital după o scurgere de clor la Chimcomplex, în Râmnicu Vâlcea. 260 de persoane au fost evacuate

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Trei persoane, dintre care una se afla în stare de semiconștiență, au fost transportate la spital vineri dimineață, după ce au fost semnalate scăpări de clor la un compresor de pe platforma chimică Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Echipajele de intervenție au măsurat o concentrație de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația aflată pe o rază de cinci kilometri. O parte dintre angajați au fost evacuați preventiv.

Trei persoane au ajuns la spital după o scurgere de clor la Chimcomplex.
Trei persoane au ajuns la spital după o scurgere de clor la Chimcomplex. Foto: Shutterstock

UPDATE 260 de persoane au fost evacuate de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. A fost amenajată o zonă de decontaminare

Aproximativ 260 de persoane au fost evacuate preventiv din incinta operatorului economic de pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea, în urma scăpărilor de clor semnalate vineri dimineață. La fața locului a fost amenajată și o zonă de decontaminare pentru personalul aflat în incintă, iar autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zona potențial afectată.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, măsurile au fost luate pentru protejarea angajaților și a persoanelor din apropierea platformei industriale. Autoritățile le recomandă locuitorilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele de avertizare și să rămână în spații închise, care să le asigure protecția.

Între timp, echipajele CBRN au efectuat măsurători și la distanțe cuprinse între doi și patru kilometri de obiectiv. În aceste puncte, valorile înregistrate au fost zero.

Pentru coordonarea intervenției și gestionarea situației, în exteriorul amplasamentului a fost instalat un punct de comandă mobil. Specialiștii continuă verificările și monitorizarea concentrațiilor de clor din atmosferă.

Reprezentanții ISU precizează că măsurile de protecție anunțate anterior rămân în vigoare până la încheierea intervenției și confirmarea faptului că nu mai există niciun pericol.

Știrea inițială 

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, pompierii au fost solicitați să intervină după semnalarea unei scurgeri de clor la nivelul unui compresor de pe platforma Chimcomplex, notează News.ro. 

La fața locului au fost trimise echipaje de stingere, de prim ajutor și specializate în intervenții pentru incidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), alături de ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Echipajele medicale au identificat trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri: două erau conștiente și cooperante, iar a treia se afla în stare de semiconștiență. Toate au fost evaluate și stabilizate, apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Râmnicu Vâlcea pentru investigații și tratament de specialitate.

Deoarece mirosul de clor a fost sesizat și în afara amplasamentului industrial, echipajul CBRN a efectuat măsurători în zonă. În urma verificărilor, a fost înregistrată o concentrație de 10 ppm în exteriorul platformei.

„Totodată, ca măsură de siguranţă, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. Echipajele specializate continuă monitorizarea concentraţiilor de clor din atmosferă şi evaluarea situaţiei operative”, a transmis ISU Vâlcea.

Intervenția a fost suplimentată cu echipaje CBRN din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din Argeș și Dolj.

Pentru protejarea angajaților, a fost decisă și evacuarea personalului a cărui prezență nu era indispensabilă desfășurării activităților esențiale din cadrul ICSI și CET. Măsura a fost luată preventiv, iar situația este monitorizată permanent de echipele de intervenție.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației de pe o rază de cinci kilometri în jurul zonei afectate.

Oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe, să evite activitățile în aer liber, să închidă ușile și ferestrele, să astupe gurile de aerisire și să oprească instalațiile de ventilație.

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