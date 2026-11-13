Succesiunea în 2026: cât te costă să moștenești o locuință și cum poți evita impozitul de 1%

Moștenirea unei locuințe sau a unui teren poate veni cu cheltuieli de câteva mii de lei, în funcție de valoarea bunurilor și de complexitatea procedurii. Moștenitorii trebuie să țină cont de două termene: un an pentru exercitarea dreptului de opțiune succesorală și doi ani pentru finalizarea succesiunii fără impozitul de 1%.

Succesiunea pentru un imobil presupune respectarea termenelor legale și plata unor taxe notariale. Foto: Facebook.

Obținerea dreptului de proprietate asupra bunurilor lăsate de o persoană decedată presupune parcurgerea procedurii succesorale. Pentru moștenitori, aceasta înseamnă nu doar pregătirea documentelor și stabilirea cotelor care revin fiecăruia, ci și achitarea unor costuri care cresc odată cu valoarea patrimoniului transmis.

Cheltuiala principală este onorariul notarului, calculat în funcție de valoarea masei succesorale. La acesta se pot adăuga tarife pentru administrarea dosarului, documente și operațiuni de publicitate imobiliară. În anumite condiții, amânarea procedurii poate atrage și un impozit de 1% asupra activului net imobiliar din moștenire, potrivit unui material documentat de Adevărul Financiar.

Cum se calculează costul unei succesiuni

Onorariul notarial este stabilit în funcție de valoarea bunurilor care alcătuiesc masa succesorală. Nu există un preț unic pentru toate succesiunile, iar suma depinde de patrimoniul lăsat de defunct, de documentele disponibile și de operațiunile necesare pentru finalizarea procedurii.

Tarifele minimale sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 177/C/2024. Grila prevede onorarii progresive, calculate pe tranșe valorice, astfel încât procentul aplicat diferă în funcție de valoarea moștenirii.

Pentru procedura succesorală, tarifele minimale sunt următoarele:

Valoarea masei Onorariul notarial minimal Până la 20.000 lei 2,7%, minimum 240 lei 20.001 - 35.000 lei 540 lei + 1,9% din suma care depășește 20.001 lei 35.001 - 65.000 lei 725 lei + 1,6% din suma care depășește 35.001 lei Peste 65.001 lei 1.205 lei + 0,85% din suma care depășește 65.001 lei

Notarul poate stabili un onorariu mai mare, în funcție de complexitatea dosarului. La calculul cheltuielilor finale trebuie avute în vedere și costurile suplimentare, inclusiv TVA, acolo unde este aplicabil.

De exemplu, pentru o moștenire evaluată la 50.000 de lei, onorariul minimal este de aproximativ 965 de lei. În cazul unei mase succesorale de 150.000 de lei, acesta ajunge la aproximativ 1.927 de lei, iar pentru bunuri evaluate la 300.000 de lei, onorariul minimal este de aproximativ 3.202 lei.

Impozitul de 1% care poate majora cheltuielile moștenitorilor

Unul dintre cele mai importante aspecte financiare ale succesiunii este termenul de doi ani prevăzut de Codul fiscal. Dacă procedura succesorală este dezbătută și finalizată în acest interval de la data decesului, transmiterea moștenirii este scutită de impozitul prevăzut de lege.

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În cazul în care succesiunea nu este finalizată în cei doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1%. Acesta nu se aplică însă automat întregii valori a bunurilor moștenite.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, baza de calcul este activul net imobiliar din masa succesorală. Acesta reprezintă valoarea proprietăților imobiliare incluse în moștenire, după deducerea părții corespunzătoare din pasivul succesoral.

De exemplu, dacă activul net imobiliar impozabil este de 200.000 de lei, impozitul de 1% ajunge la 2.000 de lei. Dacă valoarea este de 350.000 de lei, suma datorată crește la 3.500 de lei.

Un an pentru acceptarea moștenirii, nu pentru finalizarea dosarului

Potrivit Codului civil, persoanele îndreptățite au la dispoziție un an pentru a decide dacă acceptă sau renunță la moștenire.

Acceptarea poate fi expresă, printr-o declarație formală, sau tacită, prin anumite acte care demonstrează intenția persoanei de a accepta moștenirea. Nu orice acțiune asupra bunurilor defunctului reprezintă însă automat o acceptare tacită, acest lucru fiind stabilit în funcție de circumstanțe și de regulile legale.

Termenul de un an este unul de decădere din dreptul de opțiune succesorală. Dacă expiră fără o acceptare valabilă, persoana poate pierde dreptul de a accepta moștenirea, cu excepțiile prevăzute de lege.

În schimb, procedura notarială poate fi finalizată și după primul an, dacă moștenirea a fost acceptată în termen.

Ce alte cheltuieli apar la dezbaterea succesiunii

În funcție de bunurile din patrimoniu și de documentele existente, pot apărea costuri pentru obținerea actelor necesare, verificări și operațiuni de publicitate imobiliară.

În cazul proprietăților imobiliare, trebuie verificată situația cadastrală și de carte funciară. Dacă este necesară înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, se aplică tarifele aferente operațiunii. Pot apărea și costuri pentru documentații cadastrale, dacă situația imobilului impune actualizări sau completări.

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Normele privind onorariile notariale prevăd și tarife suplimentare pentru administrarea, gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor și dosarelor succesorale. În funcție de situație, pot fi necesare și alte operațiuni notariale sau documente suplimentare.

Pentru deschiderea dosarului, moștenitorii trebuie să prezinte, în general, certificatul de deces, actele de identitate, documentele care dovedesc legătura de rudenie, actele de proprietate și, dacă există, testamentul. Notarul verifică și existența eventualelor declarații de acceptare sau renunțare la moștenire.

Neînțelegerile dintre moștenitori pot prelungi procedura

Dacă există acord între părți și documentele sunt complete, succesiunea se poate finaliza la notar. În schimb, dacă apar neînțelegeri care nu pot fi soluționate în cadrul procedurii notariale, litigiul poate ajunge în instanță, ceea ce înseamnă timp și cheltuieli suplimentare.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi făcută de oricare dintre persoanele îndreptățite, fără să fie necesar ca toți moștenitorii să se prezinte simultan pentru inițierea dosarului.

Pentru moștenitori, calculul costurilor trebuie făcut în funcție de valoarea bunurilor, de situația juridică a acestora și de momentul în care este finalizată procedura.