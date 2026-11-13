George Simion anunță că iese în stradă pentru Călin Georgescu: „Mă pun la dispoziția instituțiilor statului”

George Simion anunță că va ieși sâmbătă în stradă, la București, pentru a participa la manifestația de susținere a lui Călin Georgescu, și acuză autoritățile că refuză dialogul privind organizarea protestului.

George Simion anunţă că se alătură protestului de mâine, din Capitală. Foto: Mediafax

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 13 noiembrie, George Simion și-a chemat susținătorii în fața Palatului Parlamentului, la manifestația pentru Călin Georgescu. Adunarea este programată la ora 13:00, iar protestul ar urma să înceapă la ora 14:00.

Simion l-a acuzat pe primarul general al Capitalei că nu dorește să autorizeze manifestația și a spus că nimeni nu este dispus să discute cu el despre organizarea acesteia.

„Mă pun la dispoziția instituțiilor statului, pentru ca manifestația să se desfășoare”, a declarat liderul AUR, care a anunțat că va fi prezent în stradă și se va alătura participanților: „Voi ieși mâine și mă voi alătura manifestanților”.

O bună parte a conferinței a fost dedicată acuzațiilor la adresa președintelui Nicușor Dan, George Simion reluând afirmațiile făcute în ultimele zile, potrivit cărora șeful statului ar fi dat ordin ca în Capitală să nu aibă loc o manifestație amplă pentru susținerea lui Călin Georgescu.