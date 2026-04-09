Vladimir Putin anunță armistițiu temporar de Paște în Ucraina. Ce s-a întâmplat în anii trecuţi

Președintele rus Vladimir Putin a dispus o încetare temporară a focului în Ucraina cu prilejul Paștelui ortodox, a anunțat joi, 9 aprilie, Kremlinul, în contextul în care și partea ucraineană propusese anterior o pauză a ostilităților în perioada sărbătorilor.

Potrivit comunicatului oficial, în decizie se stabilește un interval strict pentru suspendarea luptelor. Astfel, încetarea focului urmează să intre în vigoare sâmbătă, 11 aprilie, la ora locală 16:00 (13:00 GMT) și să fie valabilă până la finalul zilei de duminică, 12 aprilie 2026.

„Prin decizia comandantului suprem, V. Putin, în legătură cu apropiata sărbătoare a Paștelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT) până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se arată în comunicatul Kremlinului, citat de Agerpres.

De la începutul războiului, au mai fost făcute astfel de anunțuri legate de sărbători religioase. În 2023, o încetare a focului de Paște declarată de Moscova a fost contestată de Kiev, cele două părți acuzându-se apoi reciproc de încălcări ale armistiţiului. În 2024, au existat noi încercări și apeluri pentru o pauză temporară a luptelor, dar situaţia a fost similară cu cea din 2023. Nici în 2025 nu s-a ajuns la un armistițiu de Paște, în ciuda discuțiilor și inițiativelor diplomatice, iar confruntările au continuat în diferite sectoare ale frontului.

În acest context, anunțul actual se înscrie astfel într-un tipar deja cunoscut al războiului, în care astfel de pauze temporare au rămas mai degrabă simbolice decât aplicate în teren.