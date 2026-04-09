search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Negocieri cruciale la Washington: Rusia și SUA discută despre pacea în Ucraina și sancțiunile asupra petrolului rusesc

0
0
Publicat:

Trimisul special al președintelui Vladimir Putin se află în SUA pentru discuții cu administrația Trump privind un posibil acord de pace în Ucraina, într-un context tensionat legat de sancțiunile asupra petrolului rusesc și negocierile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina.

Kirill Dmitriev se întâlneşte cu administraţia Trump. FOTO: arhivă

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se află în prezent în Statele Unite, unde are întâlniri cu oficiali din administrația președintelui Donald Trump.

Vizita sa are ca obiectiv discuții privind un posibil acord de pace în Ucraina și oportunități de cooperare economică între Washington și Moscova, potrivit unor surse citate de Reuters, notează Agerpres.

Întâlnirile au loc într-un moment delicat pentru relațiile bilaterale, întrucât SUA trebuie să decidă pe 11 aprilie dacă vor prelungi derogarea de la sancțiunile impuse exporturilor de petrol rusesc, o măsură esențială pentru economia Moscovei și pentru stabilitatea piețelor energetice internaționale. Acest subiect ar putea fi, de asemenea, abordat în cadrul discuțiilor dintre Dmitriev și oficialii americani.

Vizita reflectă, de asemenea, dorința Rusiei de a relua negocierile trilaterale privind conflictul din Ucraina, după încheierea armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

Kremlinul a subliniat că speră ca Washingtonul să aibă „mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Vizita lui Dmitriev apare pe fondul tensiunilor internaționale crescânde și al preocupărilor legate de menținerea păcii și stabilității în Europa de Est.

Oficialii ruși par să caute un dialog direct cu administrația americană, explorând simultan posibilități de cooperare economică și de reducere a tensiunilor militare, în timp ce SUA continuă să monitorizeze situația energetică și securitatea regională.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul

OK! Magazine

image
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Click! Pentru femei

image
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Click! Sănătate

image
Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore