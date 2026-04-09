Negocieri cruciale la Washington: Rusia și SUA discută despre pacea în Ucraina și sancțiunile asupra petrolului rusesc

Trimisul special al președintelui Vladimir Putin se află în SUA pentru discuții cu administrația Trump privind un posibil acord de pace în Ucraina, într-un context tensionat legat de sancțiunile asupra petrolului rusesc și negocierile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, se află în prezent în Statele Unite, unde are întâlniri cu oficiali din administrația președintelui Donald Trump.

Vizita sa are ca obiectiv discuții privind un posibil acord de pace în Ucraina și oportunități de cooperare economică între Washington și Moscova, potrivit unor surse citate de Reuters, notează Agerpres.

Întâlnirile au loc într-un moment delicat pentru relațiile bilaterale, întrucât SUA trebuie să decidă pe 11 aprilie dacă vor prelungi derogarea de la sancțiunile impuse exporturilor de petrol rusesc, o măsură esențială pentru economia Moscovei și pentru stabilitatea piețelor energetice internaționale. Acest subiect ar putea fi, de asemenea, abordat în cadrul discuțiilor dintre Dmitriev și oficialii americani.

Vizita reflectă, de asemenea, dorința Rusiei de a relua negocierile trilaterale privind conflictul din Ucraina, după încheierea armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite.

Vizita lui Dmitriev apare pe fondul tensiunilor internaționale crescânde și al preocupărilor legate de menținerea păcii și stabilității în Europa de Est.

Oficialii ruși par să caute un dialog direct cu administrația americană, explorând simultan posibilități de cooperare economică și de reducere a tensiunilor militare, în timp ce SUA continuă să monitorizeze situația energetică și securitatea regională.