Video Schimb de soldați morți între Rusia și Ucraina: 1.000 de militari ucraineni repatriați, 41 de ruși predați Moscovei

Rusia a predat joi Ucrainei rămășițele a 1.000 de militari, primind în schimb trupurile a 41 de soldați ruși, potrivit unei surse din cadrul echipei de negociatori de la Moscova.

Schimbul de cadavre reprezintă unul dintre puținele domenii de cooperare între cele două state de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Imagini difuzate de o agenție rusă, Ruptly, arată oameni echipați în combinezoane albe și mănuși transportând saci mortuari între camioane, sub supravegherea unor observatori care purtau însemnele Comitetul Internațional al Crucii Roșii, conform Reuters.

Organizația anunța încă din luna martie că facilitează, în medie, schimburi de aproximativ 1.000 de cadavre pe lună între cele două părți, majoritatea aparținând militarilor căzuți pe front.

Conflictul din Ucraina, început la 24 februarie 2022, este considerat cel mai sângeros război din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Potrivit estimărilor, sute de mii de persoane și-au pierdut viața de ambele părți.