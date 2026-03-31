Putin refuză armistițiul de Paște: ce așteptări are Rusia de la Zelenski

Kremlinul a anunțat marți, 31 martie, că nu a primit o propunere clară din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind încetarea focului de Paște și a respins ideea unui armistițiu temporar.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia așteaptă din partea Kievului „decizii de pace” și nu doar o pauză temporară în lupte.

„Repetăm încă o dată: Zelenski trebuie să-și asume responsabilitatea și să ia deciziile corespunzătoare pentru ca noi să ajungem la pace, și nu la un armistițiu”, a spus Peskov, potrivit Nexta.

În paralel, mai multe orașe ucrainene au fost vizate de bombardamente rusești în ultimele zile. Atacurile au fost efectuate cu rachete și artilerie grea, lovind atât infrastructura militară, cât și zone civile.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a propus Moscovei un armistițiu în domeniul energetic, pe fondul crizei petroliere generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina este dispusă să accepte orice formă de încetare a focului, cu condiția ca și Rusia să facă același pas.

„Nu uitaţi că suntem pregătiţi pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securităţii alimentare şi energetice. Pe mare şi în aer...”, a declarat Zelenski într-un mesaj audio transmis jurnaliștilor.