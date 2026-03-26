Un tribunal rus a interzis joi difuzarea pe trei platforme de streaming a documentarului „Mr. Nobody Against Putin”, premiat recent la gala Oscar şi care denunţă recrutarea elevilor în sistemul şcolar rus, potrivit Le Figaro.

În regiunea Cheliabinsk, la poalele Uralilor, unde a fost filmat acest documentar, judecătoarea Ksenia Bukharinova a dat curs cererii Parchetului, care solicita interzicerea difuzării filmului pe trei servicii de găzduire video, printre care VK-video, foarte utilizat în Rusia, au relatat mai multe mass-media ruseşti, scrie News.

Procurorul Evgheni Tumchin a cerut luarea acestei măsuri, deoarece considera că regizorul a filmat copii fără consimţământul părinţilor lor, a relatat mass-media locală It's my City.

Potrivit postului independent de televiziune SotaVision, judecătoarea a considerat, de asemenea, că documentarul conţinea „semne de propagandă care transmiteau o atitudine negativă faţă de guvern” şi faţă de preşedintele rus, Vladimir Putin, conform unei înregistrări audio a hotărârii sale difuzate de SotaVision.

Judecătoarea a remarcat, de asemenea, că regizorul apărea în faţa unui steag albastru-alb-albastru, care a devenit un simbol al oponenţilor ruşi ai ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei, dar care este folosit şi de organizaţia „Legiunea Libertăţii din Rusia”, clasificată drept organizaţie teroristă de către autorităţile ruse.

Pavel Talankin, animator pedagogic şi realizator de filme într-o şcoală din micul oraş Karabakh din Ural, a filmat în mod oficial procesul de indoctrinare din ce în ce mai intensă a elevilor, impus de autorităţile ruse începând cu ofensiva lansată în Ucraina la 24 februarie 2022.

Opunându-se acestui război, el a fugit din Rusia în vara anului 2024, luând cu el hard disk-urile care conţineau aceste înregistrări video. Imaginile stau la baza filmului de 90 de minute, co-regizat de Pavel Talankin şi regizorul american David Borenstein, care a primit la jumătatea lunii martie premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar.

La 18 martie, un comitet rus pentru drepturile omului acuzase deja documentarul că a folosit imagini cu minori fără consimţământul părinţilor acestora. Întrebat de mass-media despre acest documentar, Kremlinul a evitat de mai multe ori să răspundă. Filmul nu apărea în tabelul care rezuma lista câştigătorilor premiilor Oscar, publicat de agenţia de presă de stat rusă Ria Novosti.