Video Rușii au căzut în capcana ucrainenilor și au primit „cadouri” explozive. Soldații lui Putin s-au filmat cu bombele în brațe

Serviciile speciale ucrainene ar fi desfășurat un act de sabotaj în spatele liniilor ruse, provocând pierderi pe trei fronturi, după detonarea unor cabluri din fibră optică capcană, livrate sub pretextul unui ajutor voluntar.

Potrivit Dialog.ua, cel puțin cinci militari ruși au fost uciși și alți patru au fost răniți în urma acțiunii de sabotaj. Atacul a vizat operatori de drone, reducând simultan numărul de personal și slăbind temporar capacitatea inamicului de recunoaștere aeriană și utilizare a dronelor FPV.

Cablurile din fibră optică ar fi fost livrate unităților ruse în loturi de câte patru, trimise de un presupus „voluntar” fictiv, pe nume Petr Lukanov.

După primirea echipamentului, militarii ruși au înregistrat chiar și un videoclip în care își exprimau recunoștința, însă exploziile s-au produs în momentul în care au încercat să folosească materialele.

Fiecare pachet conținea patru bobine de fibră optică, cu o lungime de 15-20 km.

Potrivit interceptărilor radio, pierderi au fost înregistrate în Regimentul 1445 Infanterie Motorizată, lângă Tokmak, în Batalionul 189 Cercetare, lângă Kremennaya, și în Batalionul 32 Infanterie, lângă Sevsk, în regiunea Briansk. Bilanțul total este de cel puțin cinci morți și patru răniți.

Operațiunea ar fi avut ca scop eliminarea simultană a mai multor membri ai echipajelor. După primele explozii, restul bobinelor din loturi nu ar mai fi fost utilizate.

Astfel, pe lângă pierderile umane, operatorii ruși ar fi devenit reticenți în folosirea echipamentelor similare, ceea ce a redus eficiența unităților de drone în mai multe zone.