Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Putin: „Consecinţele conflictului din Orientul Mijlociu pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”

Război în Orientul Mijlociu
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt dificil de estimat, iar efectele ar putea avea amploare globală. Acesta a făcut referire la evaluări ale unor experți care compară potențialele consecințe cu cele generate de pandemia de COVID.

Putin a declarat joi că evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt dificil de estimat. FOTO: Profimedia

Potrivit președintelui rus, tensiunile din regiune afectează semnificativ logistica internațională, producția și lanțurile de aprovizionare, punând presiune pe industrii-cheie precum cea a hidrocarburilor, metalelor și îngrășămintelor.

„Consecinţele conflictului din Orientul Mijlociu rămân dificil de prevăzut cu precizie”, a declarat Putin în faţa unor oameni de afaceri la Moscova. „Mi se pare că nici cei implicaţi în conflict nu pot prevedea nimic, iar pentru noi este şi mai dificil”, a adăugat el. „Cu toate acestea, există deja estimări conform cărora aceste consecinţe pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”, a declarat Putin.

„Permiteţi-mi să vă reamintesc că aceasta a încetinit considerabil dezvoltarea tuturor regiunilor şi a tuturor continentelor, fără excepţie”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În același timp, Putin a avertizat că autoritățile și companiile ruse trebuie să fie prudente în gestionarea veniturilor suplimentare generate de creșterea prețurilor la petrol, în contextul conflictului, potrivit Reuters.

Scumpirea accelerată a petrolului a plasat Rusia printre statele care beneficiază economic de pe urma situației din regiune, în urma acțiunilor militare declanșate de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iran, la finalul lunii februarie.

„Acum că preţurile exporturilor noastre tradiţionale sunt în creştere, dar pieţele sunt în turbulenţă, ar putea exista tentaţia de a profita de situaţie”, le-a spus Putin oamenilor de afaceri. El a adăugat că această tentaţie ar putea implica risipirea veniturilor suplimentare, distribuirea lor sub formă de dividende ale companiilor sau, în cazul statului, extinderea cheltuielilor bugetare. „Trebuie să rămânem prudenţi. Dacă pieţele oscilează într-o direcţie astăzi, ar putea oscila în cealaltă mâine”, a avertizat el.

„Este nevoie de un grad moderat de conservatorism şi de o abordare moderat conservatoare, atât în sectorul corporativ, cât şi în finanţele publice”, a punctat liderul rus.

