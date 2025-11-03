Un angajat rus refuză să returneze aproape 87.000 de dolari transferați din greșeală în contul său. Cazul a ajuns la Curtea Supremă

Un angajat din Rusia este dat în judecată de compania la care lucrează, după ce a refuzat să restituie peste 7 milioane de ruble (aproximativ 87.000 de dolari) care i-au fost transferate din greșeală în cont, din cauza unei erori de software.

Vladimir Rychagov, din orașul Khanty-Mansiysk, a observat suma uriașă la începutul acestui an, când a primit notificarea din aplicația bancară. În loc de plata de 46.954 de ruble (aproximativ 581 de dolari) pe care o aștepta, în contul său au intrat și 7.112.254 de ruble (87.000 de dolari). În fabrică circulau zvonuri despre acordarea unui „al 13-lea salariu” după un an financiar bun, dar angajatul nu se aștepta la această sumă, relatează informugra.ru.

La scurt timp, contabilitatea companiei l-a contactat, cerându-i să returneze banii. Bărbatul a refuzat, invocând faptul că a fost vorba despre o „eroare tehnică”, iar, potrivit informațiilor găsite online, nu ar fi fost obligat legal să restituie suma.

Potrivit documentelor depuse în instanță, banii erau destinați plății salariilor pentru 34 de angajați ai unei alte filiale, dar din cauza unei defecțiuni informatice, întreaga sumă a fost transferată din greșeală către Vladimir Rychagov.

După ce compania a cerut în repetate rânduri returnarea fondurilor, angajatul susține că a început să primească amenințări. El a folosit o parte din bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă și pentru a se muta împreună cu familia într-un alt oraș. Ulterior, conturile sale au fost blocate, iar angajatorul a intentat proces.

Instanțele de fond și de apel au luat o decizie în favoarea companiei, stabilind că suma nu reprezenta un salariu și trebuia returnată. Rychagov a contestat decizia, dar Curtea de Casație a menținut verdictul. În prezent, cazul se află pe rolul Curții Supreme a Rusiei, care a acceptat cererea muncitorului spre analiză.

„Salariul din decembrie a fost creditat, plus că existau zvonuri că va fi un salariu al 13-lea consistent, ceea ce sugera că fabrica a încheiat anul bine”, a declarat Rychagov pentru Channel 5.

Reprezentanții companiei au refuzat să comenteze în detaliu situația. „Nu a fost vorba de al 13-lea salariu, a fost un transfer eronat. Avem o hotărâre judecătorească, operăm în cadrul sistemului legal prin departamentul nostru juridic. Interpretarea lui este ciudată, dar repet, vom rezolva asta prin sistemul legal”, a declarat directorul general interimar al companiei, Roman Tudachkov.