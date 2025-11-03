„Palatul montan” al lui Lukașenko: reședința de lux cu securitate maximă construită într-o stațiune exclusivistă din Rusia

Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, într-o stațiune montană de elită din sudul Rusiei, potrivit unei anchete publicate de Belarusian Investigative Center (BIC), un grup independent de jurnalism de investigație cu sediul la Varșovia, citat de TPWorld.

Proiectul, situat lângă orașul Krasnaia Poliana, în apropierea stațiunii Soci, se întinde pe o suprafață de 10 hectare și avansează rapid, afirmă jurnaliștii BIC, care au vizitat șantierul în iulie și în octombrie. Oficial, complexul este prezentat ca un hotel de lux, însă anchetatorii susțin că structura și nivelul de securitate indică faptul că este, de fapt, o reședință privată destinată lui Lukașenko.

Complexul este înconjurat de un gard de 2,5 metri, ranforsat cu sârmă ghimpată și construit pentru a rezista chiar și tentativelor de săpare a tunelurilor. Zona va fi supravegheată de șase posturi de pază dotate cu camere de armament, senzori de radiații, aparate cu raze X, camere termice și sisteme anti-dronă. Fiecare dintre cele patru clădiri principale va avea propria unitate de securitate, iar intrarea va fi protejată de o poartă metalică de câteva tone, capabilă să oprească un vehicul în viteză.

Pe lângă măsurile stricte de securitate, complexul se remarcă prin luxul său extravagant: cea mai mare clădire va include o sală de banchet, o piscină subterană, saune și săli de masaj, iar cele trei vile adiacente – aproape finalizate – dispun de piscine private, patru dormitoare și spații de relaxare. De asemenea, un mini-complex de hoteluri și restaurante, întins pe 1.000 de metri pătrați, va fi rezervat oaspeților proprietarului.

Investigația BIC mai arată că terenul a aparținut statului belarus și a fost vândut în 2022 unei firme ruse – Kompleks-Invest – pentru doar 6,4 milioane de dolari, adică de 20 de ori sub valoarea reală estimată, printr-un decret secret semnat personal de Lukașenko. Diferența de peste 125 de milioane de dolari ar echivala cu bugetul anual al sănătății unei regiuni din Belarus.

Până în 2024, compania Kompleks-Invest ar fi fost preluată de un fost oficial al serviciilor de securitate loial lui Lukașenko. Potrivit documentelor analizate de sursa citată, firma a primit împrumuturi de peste 35 de milioane de dolari pentru construcția complexului, mare parte din fonduri provenind de la persoane și companii apropiate regimului de la Minsk, unele cu antecedente de tranzacții suspecte.

Ancheta sugerează că noul „palat montan” al lui Lukașenko este finanțat printr-o rețea de afaceri opace și servește drept reședință personală, mascată sub forma unui proiect turistic exclusivist.