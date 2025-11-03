Premierul rus Mihail Mișustin, vizită oficială în China. Discuții cu Xi Jinping și Li Qiang pe fondul tensiunilor cu Occidentul

Premierul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită oficială de două zile în China, unde va avea întrevederi cu președintele Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, potrivit agenției Reuters. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea economică, tehnologică și energetică dintre cele două țări, în contextul presiunilor exercitate de Occident asupra Beijingului pentru a reduce sprijinul economic acordat Moscovei.

Potrivit agenției TASS, Mișustin are programată o întâlnire cu premierul chinez Li Qiang luni, în orașul Hangzhou, iar marți se va deplasa la Beijing pentru discuții cu Xi Jinping. Ultima întâlnire la nivel de premieri între China și Rusia a avut loc în august 2024, la Moscova, când Li a lăudat „noua vigoare și vitalitate” a relațiilor bilaterale.

Kremlinul a calificat această vizită drept „foarte importantă”, însă purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a refuzat să spună dacă premierul rus va transmite un mesaj personal din partea președintelui Vladimir Putin către liderul chinez.

Întâlnirea Trump – Xi, cu o săptămână înainte

Vizita lui Mișustin în China are loc la scurt timp după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud – prima față în față de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă.

Discuțiile de la Busan, care au durat o oră și 40 de minute, au vizat relațiile comerciale dintre SUA și China, dar și războiul din Ucraina. La finalul întrevederii, Trump a anunțat că tarifele americane pentru produsele chineze vor fi reduse de la 57% la 47% și că cei doi lideri au ajuns la un acord „pe multe puncte importante”.

Liderul de la Beijing a declarat că „China și Statele Unite pot colabora ca mari puteri în proiecte ambițioase, în beneficiul întregii lumi”. Trump a confirmat că va efectua o vizită oficială în China în aprilie, urmând ca Xi să vină ulterior în Statele Unite.

Comerțul chino-rus, în ușoară scădere

Deși Moscova și Beijingul au semnat în februarie 2022 un parteneriat „fără limite”, înaintea invaziei ruse în Ucraina, schimburile comerciale dintre cele două țări au scăzut în ultimele luni.

Potrivit ministrului rus al industriei și comerțului, Anton Alihanov, declinul este cauzat de presiunea economică externă și de saturația pieței ruse cu produse chineze.

Datele vamale arată că exporturile Chinei către Rusia, denominate în yuani, au scăzut cu 21% în septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce importurile chineze din Rusia au revenit pe creștere, cu +3,8% după o lună de contracție accentuată.

Relații economice și tehnologice aprofundate

Conform agenției TASS, discuțiile lui Mișustin în China se vor axa pe cooperarea industrială, energetică și tehnologică, dar și pe dezvoltarea parteneriatelor în agricultură și transport. Kremlinul consideră aceste domenii drept o bază mai durabilă pentru colaborarea pe termen lung, mai puțin expusă fluctuațiilor de piață.

Duminică, vicepremierii Dmitri Cernișenko și He Lifeng au coprezidat la Ningbo o reuniune economică ruso-chineză, în cadrul căreia s-a discutat despre creșterea exporturilor de cupru și nichel și accesul extins al produselor agricole rusești pe piața chineză, potrivit guvernului rus.