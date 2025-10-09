search
Video Ilie Bolojan, despre plângerile primarilor: „Declarațiile sunt exagerate, nu există motive reale de blocaj în administrație”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi, în emisiunea News Pass moderată de Laura Chiriac la B1 TV, despre nemulțumirile exprimate de mai mulți aleși locali, care au reclamat lipsa fondurilor pentru plata salariilor și acoperirea cheltuielilor curente, precum și problemele legate de încălzirea unităților de învățământ. Șeful Guvernului a explicat cauzele care au dus la această situație. 

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că declarațiile unor primari care susțin că nu au bani pentru salarii, că nu pot acoperi cheltuielile sau că este frig în școli reprezintă exagerări și nu reflectă realitatea.

El a explicat că astfel de situații fac parte dintr-o „tehnică” folosită de multe autorități locale pentru a crea o nevoie aparentă de alocare de resurse. Unele primării nu își bugetează toate cheltuielile până la sfârșitul anului, precum salariile pentru lunile noiembrie și decembrie, pentru a pune presiune pe guvern să vină cu bani împrumutați.

Bolojan a subliniat că nu există niciun motiv pentru care modificarea legislativă să creeze blocaje în administrația centrală sau locală. Această măsură se aplică anual, iar săptămâna viitoare vor fi efectuate ajustări pentru a elimina constrângerile birocratice legate de reparații și funcționarea normală, păstrând însă limitările necesare pentru această perioadă.

„Nu există niciun motiv, în momentul de față, ca să existe blocaje în administrația centrală sau locală din această modificare. Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că acum Ministerul de Finanțe a propus o măsură care înainte se aplica doar administrației centrale și a fost extinsă și pentru administrația locală, care creează o formulă birocratică prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum, care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile și, având în vedere că pentru administrația locală ar crea într-adevăr o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare în așa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparații sau de funcționarea normală”, a spus Premierul. 

Premierul a mai explicat că, pentru credibilitatea țării, estimările bugetare trebuie respectate.

„Ca să vă faceți o imagine, noi ne-am angajat la un deficit bugetar, care este destul de strâns și ar fi bine pentru țara noastră ca odată ce anunțăm niște cifre, ele să fie respectate în așa fel încât, la finalul anului, deci peste câteva luni, să constatăm că această estimare este cât mai apropiată de realitate. Acest aspect ține de credibilitatea țării noastre, ține de respectarea unor angajamente și a unor prognoze. În condițiile în care nu există o limitare a unor cheltuieli din administrația locală, la nivelul cheltuielilor medii lunare, pe primele nouă luni ale anului, avem în lunile noiembrie și decembrie un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuți, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează. Ele intră la deficitul de stat și, practic, noi ne angajăm la niște lucruri pe care nu le putem controla”, spune Bolojan. 

Premierul a precizat că plafoanele de cheltuieli au fost stabilite ținând cont de cheltuielile medii lunare plus 10%, incluzând o marjă pentru inflație. El consideră că declarațiile recente ale primarilor sunt exagerate și fac parte dintr-o strategie de a crea o nevoie de alocare de resurse suplimentare.

„Aceste prevederi vin să pună aceste plafoane și, deci, s-a stabilit un plafon care înseamnă respectarea cheltuielilor medii, plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflație care ar putea să influențeze aceste cheltuieli. Aceasta este realitatea, dar toate declarațiile care au fost făcute în ultimele zile, sunt niște declarații exagerate, care nu au legătură efectiv cu această realitate, făcând parte dintr-o tehnică a multor autorități locale, de a crea o necesitate de alocare de resurse. Nu-ți bugetezi toate cheltuielile până la final de an, nu-ți asiguri salariile pe noiembrie și pe decembrie, punând presiune pe Guvern, pentru ca Guvernul să vină cu bani pe care noi împrumutăm, cele 30 de miliarde de euro pe care le împrumutăm, și din acești bani să-ți dea ție, să-ți acoperi cheltuielile pe care nu ți le-ai bugetat”, a declarat acesta. 

El a mai spus că sprijinul acordat Direcțiilor pentru Protecția Copilului este legitim, dar unele primării obișnuiesc să lase descoperite cheltuieli.

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a spus premierul.

Ce măsuri vor fi luate

Întrebat despre răspunderea directă, premierul a explicat: „Înseamnă că dacă nu plătești CSS sau CASS și reții banii la sursă mai multe luni de zile, ai o răspundere directă penală pentru acest lucru. Și în această situație, eu sper că toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile, sigur, premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local, nu va mai funcționa în această perioadă. Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuielile pe care administrația locală, dintr-o localitate mai mică sau mai mare, le face.”

Politică

loading Se încarcă comentariile...
