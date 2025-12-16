Breaking Cisternă încărcată cu amoniac răsturnată pe DN 5, între Bucureşti şi Giurgiu. A fost activat planul de intervenţie chimică

Un accident grav s-a produs marţi seară pe drumul naţional DN 5, care leagă Bucureştiul de Giurgiu, după ce o cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat în judeţul Giurgiu. Incidentul a avut loc în zona localităţii Remuş, în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D.

În urma accidentului, şoferul autocisternei a fost rănit şi a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, la faţa locului au fost identificate scurgeri de amoniac, existând riscul producerii unui incident chimic.

„Conducătorul autovehiculului a fost transportat la spital. Au fost constatate scurgeri de amoniac, motiv pentru care a fost sesizată Garda de Mediu”, au transmis reprezentanţii ISU Giurgiu.

Autorităţile au activat procedurile specifice pentru astfel de situaţii, la locul accidentului intervenind două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare şi un echipaj specializat în măsurători CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear).

De asemenea, zona a fost securizată de echipaje ale Poliţiei, iar ambulanţele au fost direcţionate pentru acordarea primului ajutor şi prevenirea unor eventuale pericole pentru populaţie.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 5 Bucureşti – Giurgiu, în zona localităţii Remuş, judeţul Giurgiu, după ce autocisterna încărcată cu amoniac s-a răsturnat în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Circulaţia a fost deviată prin localitatea Oinacu, iar reluarea traficului este estimată după ora 02.00.