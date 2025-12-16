Diana Buzoianu acuză un atac coordonat împotriva sa: „S-au dat bani serioși pentru denigrări. Voi acționa în instanță”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză un „atac coordonat” împotriva sa și susține că în spatele denigrărilor care i-au vizat activitatea s-au cheltuit „bani serioși”. Ea a anunțat că va urma acțiuni în justiție pentru publicarea unor informații considerate false.

„Eu sunt ferm convinsă că s-au dat niște bani serioși zilele acestea pentru denigrările care s-au făcut, publice. Sunt ferm convinsă, din perspectivă personală, eu chiar cred acest lucru. (...)Au fost niște cazuri de fake news-uri și de manipulări, care se duceau mai degrabă pe securitate națională, că se dărâmă toate barajele, acolo o să acționăm foarte clar. Eu o să acționez inclusiv în instanță anumite lucruri”, a afirmat ministrul Diana Buzoianu, într-o emisiune la B1TV.

Aceasta susține că au existat acțiuni coordonate în privința comunicării legate de activitatea sa privind criza apei de la Paltinu, care a afectat peste 107.000 de oameni rămași fără apă potabilă zile la rând.

Diana Buzoianu a mai spus că atacul care viza o „cățărare politică” nu a avut succes.

De asemenea, ministrul Mediului susține că după votul de luni, de la moțiunea simplă care a vizat-o, PSD ar trebui să dea explicații în ședința coaliției de guvernare.

„În mod evident când un partid își încalcă potocolul de coaliție, este evident ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi. Și nu doar să fie pus pe ordinea de zi, ci să existe și niște explicații pentru că nu poți să te bucuri de stabilitatea coaliției, de putere (…) Nu te poți bucura de avantajele stabilității coaliției și în același timp tu să joci și în opoziție. Nu există această perspectivă”, a declarat Diana Buzoianu