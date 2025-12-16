Alianța pentru Unirea Românilor anunță lansarea manifestului politic „Opoziție totală - Opoziție națională”, un „document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale noastre” în actualul context politic, social și economic. Potrivit liderului AUR, George Simion, formațiunea își asumă o confruntare deschisă cu Guvernul Bolojan pentru declanșarea de alegeri anticipate.

Potrivit manifestului, parlamentarii AUR vor recurge la „presiuni parlamentare directe asupra coaliţiei de guvernare”.

Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri şi reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democraţiei parlamentare din România.

„Anunţăm un manifest adresat tuturor românilor, adresat opoziţiei politice, mass-mediei, sindicatelor şi mediului de business şi tuturor cetăţenilor români de bună-credinţă care s-au săturat de această guvernare şi vor acţiuni concrete. Opoziţie totală! Opoziţie naţională! Un decalog de măsuri pe care în această seară îl emitem către toţi cetăţenii României. O opoziţie totală faţă de abuzurile care din data de 6 decembrie 2024 se comit la adresa voinţei poporului român, o opoziţie naţională faţă de cei care calcă în picioare credinţa noastră creştină, identitatea noastră naţională şi care acaparează spaţiul public cu false teme", a explicat Simion, marți seara, într-un comunicat transmis de partid.

Liderul AUR consideră că „90% din mass media actuală este antinaţională, de multe ori pro-guvernamentală şi antidemocratică”:

„Cei care au susţinut lovitura de stat din decembrie 2024 continuă să calce în picioare votul românilor. De aceea, cele 10 puncte din acest manifest se adresează tuturor românilor care înţeleg că nu este un moment pentru a diviza, ci acum este un moment pentru a uni forţele de bună-credinţă şi pentru a ne aduna cu toţii în jurul aceloraşi obiective".

„Răspunsul nostru este lupta!”

Obiectivul final al acestui demers politic este revenirea la voinţa poporului:

„Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor şi la o schimbare reală în ţară. Calea pe care acest guvern merge prin mărirea taxelor şi impozitelor, prin batjocorirea economiei naţionale, atât cât ea există, prin lipsa de transparenţă, prin înţelegeri împotriva interesului naţional, făcute la Viena sau prin alte capitale, precum a fost cazul acordului pe redevenţe şi pe continuarea exploatării de gaze naturale şi petrol semnat de Ilie Bolojan la Viena, ne îndeamnă să acţionăm. Vom acţiona nu doar noi, cei din AUR, ci fiecare parlamentar, fiecare primar, fiecare om care este într-o instituţie a statului român sau conduce o instituţie a statului român. Este bătălia finală pentru suveranitatea şi integritatea naţională. Aşa că răspunsul nostru este lupta!”.

„Vom participa la orice protest care îşi asumă căderea Guvernului, alegerile anticipate şi renaşterea naţională”

Liderul AUR anunță că „acest decalog de măsuri prin toate mijloacele comunicaţionale şi prin toate organele de presă care sunt dispuse să îl preia, vom încuraja orice publicaţie care alege să nu mai tacă faţă de acest sistem antidemocratic şi faţă de abuzurile guvernării”.

„Vom încuraja şi vom participa la orice protest care îşi asumă căderea Guvernului, alegerile anticipate şi renaşterea naţională”, a declarat preşedintele AUR George Simion.

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat că esenţa acestui document este „revenirea la democraţia parlamentară şi respectarea regulilor constituţionale”:

„Esenţa acestui document şi esenţa acţiunii noastre de acum încolo este lupta pentru democraţia parlamentară. Conform Constituţiei, România este o democraţie parlamentară şi trebuie să ne întoarcem la acest lucru fundamental."

Potrivit comunicatului transmis de AUR, prin acest manifest, Alianţa pentru Unirea Românilor îşi asumă „fără echivoc rolul de opoziţie totală şi opoziţie naţională, cu un scop clar: organizarea alegerilor parlamentare anticipate şi restaurarea democraţiei”.